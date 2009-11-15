شباویز با "قیصر" در تاریخ سینمای ایران ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، مسعود کیمیایی، منوچهر شاهسواری، مصطفی شایسته، هارون یشایایی، اسحاق خانزادی، مرتضی رزاق کریمی، پوری بنایی، جلال پیشواییان، غلامرضا موسوی، عبدالله علیخانی، داروش بابائیان، اصغر بانکی، مجید قاری زاده و... برگزار شد.

در ابتدا منوچهر شاهسواری تهیه کننده سینما گفت: این روزها سینمای ایران در حال از دست دادن بخشی از موجودی و حیات خود است. امروز در گوشه دیگر مرحوم جمشید لایق به خاک سپرده می‌شود. مرحوم شباویز مردی بود که در طول بیش از نیم قرن فعالیت توانست بخشی از تاریخ سینمای ایران را رقم بزند.

وی افزود: او برای فرهنگ و مردم این سرزمین فعالیت می‌کرد. آیا ما عزیزانمان را به درستی مشایعت می‌کنیم؟ چرا چنین است؟ انداختن بخشی از مشکلات بر گردن دیگران فرار از مسئولیت است که همه ما داریم. ما نمی‌توانیم این واقعیت تلخ را فراموش کنیم که این عزیزان با دلگیری می‌روند. مسئولیتی سنگین برعهده تک تک ما است. امیدوارم در دیار باقی برای عباس شباویز لحظات نیکوتری باشد.

محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما در ادامه عنوان کرد: من به نمایندگی از اصناف سینمای ایران به خانواده این مرحوم تسلیت می‌گویم. هروقت که به تاریخ سینما مراجعه کنیم نمی‌توانیم به سادگی از نام مرحوم شباویز بگذریم. ایشان در مقاطع حساسی سعی کردند سینما را پایه‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: در سالن شماره یک خانه سینما زمانی دفتر ایشان واقع بود. ما با حضور وی در آن دوران شاهد اتفاقات خوبی در سالهای 47 و 48 در سینما بودیم. با حضور ایشان و هنرمندان دیگر ما با یک جریان عمیقی در سینما روبرو شدیم که امتداد پیدا نکرد. اما بعد از انقلاب این روند ادامه پیدا کرد.

در پایان مراسم دختر زنده‌یاد شباویز با تشکر از حضور هنرمندان در این مراسم، قطعه‌ای از اشعار وی را برای حاضران قرائت کرد و پس از آن پیکر مرحوم شباویز به سمت قطعه هنرمندان تشییع شد.