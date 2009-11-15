سرپرست جدید دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بلندی - رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی حکمی عباس قاسمی زاد را به عنوان سرپرست جدید واحد استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در استان گیلان منصوب کرد.

در حکم انتصاب سرپرست واحد استانی گیلان به مواردی چون نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی علمی کاربردی مراکز مستقر در استان، جذب نیروی انسانی مورد نیاز و نظارت بر عملکرد آنها اشاره شده است.

همچنین در این حکم رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بر همکاری با دانشگاه در تهیه ضوابط و استانداردهای آموزشی و همکاری در جهت رفع مشکلات مراکز مستقر در استان، همکاری و هماهنگی با استاندار و سایر ادارات کل استانی جهت بررسی نیازهای آموزشی منطقه و درخواست دوره های جدید در راستای رفع نیازهای منطقه ای، تأکید کرده است.