وابستگی روز افزون آمریکا به چین؛ چالش جدید اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، از جمله تلاشهای "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در جهت جلب اطمینان چین می توان به سخنرانی وی در سفر به ژاپن اشاره کرد که در آن اوباما گفت: چین به عنوان تهدیدی برای آمریکا محسوب نمی شود.

وی در سخنرانی خود در توکیو اعلام کرد که چین نه تنها تهدیدی برای آمریکا محسوب نمی شود بلکه برعکس به عنوان یک منبع قدرت برای دیگر کشورهای جهان است.

فایننشال تایمز در ادامه گزارش خود می نویسد: وابستگی آمریکا به چین تا بدان حد رسیده است که اوباما هم اکنون برای جلب اطمینان مقامات این کشور چاپلوسی و شیرین زبانی های بسیاری را انجام می دهد. اوباما اعلام کرده است که آمریکا به دنبال افزایش همکاریهای خود با چین برای مقابله با بزرگترین مشکلات جهانی از جمله تغییرات آب و هوایی، عدم گسترش سلاحهای هسته ای و رکود اقتصادی است.

بر اساس این گزارش اوباما بسیار باهوش تر از "جرج بوش" در تلاش برای جلب اطمینان چینی ها است و اظهارات وی در تناقض با اظهارات رئیس جمهوری سابق آمریکا است که گفته بود پکن به عنوان یک رقیب استراتژیکی برای واشنگتن در نظر گرفته می شود.

رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در ژاپن با تاکید بر این نکته که هیچ دلیلی برای وحشت غرب از رشد چین وجود ندارد خاطرنشان کرد : واشنگتن هرگز به دنبال مقابله با پکن نیست، با این حال همه کشورها باید به حقوق شهروندان خود احترام بگذارند.

وی حتی در بخشی از سخنانش از حضور فعال چین در عرصه سیاست جهانی ابراز خرسندی کرد و افزود پیشرفتهای این کشور با مسئولیت فزاینده جهانی آن همراه شده است.

باراک اوباما" در سفر به ژاپن از قصد دولتش برای حضور پررنگ تر در قاره رو به رشد آسیا خبر داده و خود را "نخستین رئیس جمهوری آن سوی اقیانوس" آمریکا نامید.

در واقع می توان گفت که سفر اوباما به ژاپن در واکنش به انتقادهای اخیر مبنی بر عدم تمایل واشنگتن برای آزادیهای بیشتر در زمینه تجارت صورت گرفت.

همچنین با توجه به توان تسلیحاتی چین و افزایش رکود اقتصادی در آمریکا می توان گفت که واشنگتن هر روز بیش از روز دیگر به پکن وابسته می شود و هم اکنون چین نفوذ زیادی را در نه تنها در آسیا بلکه در میان کشورهای آفریقایی کسب کرده است.