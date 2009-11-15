سه زندانی جرائم غیر عمد در خراسان جنوبی آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود امینی صبح یکشنبه در جلسه هیئت مدیره ستاد دیه خراسان جنوبی افزود: این زندانیان با مبلغ 36 میلیون و 500 هزار ریال کمکهای خیرین به آغوش گرم خانواده بازگشته اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و 600 زندانی در زندانهای خراسان جنوبی نگهداری می ‌شوند، افزود: سه درصد آمار زندانیان استان را زندانیان جرائم غیر عمد تشکیل می ‌دهد.

امینی تعداد زندانیان جرائم غیرعمد استان در سال جاری تاکنون را 65 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد 24 نفر به جرم تصادف، مهریه 17 نفر و 20 نفر به علت جرائم مالی و چهار نفر برای نفقه در زندانهای استان هستند.

مدیر‌کل زندانهای خراسان جنوبی با بیان اینکه از سال 84 تاکنون 341 نفر به علت جرائم غیرعمد در استان زندانی شده ‌اند، افزود: 200 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان به کمک ستاد دیه و کمکهای خیران به آغوش خانواده برگشته ‌اند.