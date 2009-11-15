زنگ مطالعه در مدارس بوشهر نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در این مراسم سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استاندار بوشهر گفت: در آموزه های دینی بر فرهنگ کتاب و کتابخوانی تاکید زیادی شده است.

محمدحسن شنبدی افزود: تاریخ و تجربه نشان داده است انسان زمانی مسیر موفقیت را طی می کند که در زندگی فردی و اجتماعی خود با کتاب، علم و معرفت مانوس باشد.

وی اظهار داشت: فرهنگ یکی از اساسی ترین زیرساختهای توسعه در ابعاد مختلف است و آمار نشان می دهد روند توسعه در جامعه ای شتابان است که سرانه مطالعه در آن جامعه بالا باشد.

شنبدی یادآور شد: استان بوشهر در حال شکوفایی و روبه رشد است و باید با ارتقا فرهنگ مطالعه و کتابخوانی این روند را تسریع و تسهیل کنیم.

وی اضافه کرد: امیدواریم با توسعه فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان و برنامه ریزی برای ارتقا سطح مطالعه در این قشر، شاهد تربیت مدیرانی ارزشمند و توانا در استان باشیم.