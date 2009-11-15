به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال نوجوانان کشورمان که به عنوان قهرمان غرب آسیا در این بازی‌ها شرکت می‌کند، فردا (دوشنبه) تهران را به مقصد محل برگزاری مسابقات ترک می‌کند. این تیم در گروه D مرحله مقدماتی با تیم‎های چین‎تایپه، مالزی و تایلند همگروه است. گروه‎‌بندی تیم‎های شرکت‌کننده به این شرح است:

گروه A: چین، هند، اردن و عربستان

گروه B: بحرین، ژاپن، قزاقستان و فیلیپین

گروه C: کره‌جنوبی، کویت، سنگاپور و سوریه

گروه D: ایران، چین‎تایپه، مالزی و تایلند

تیم عربستان در گروه A جایگزین میانمار شده که از حضور در مسابقات کناره‎گیری کرده است.

تیم بسکتبال زیر سال ایران نخستین دیدار خود در این رقابت‎ها را مقابل چین‌تایپه برگزار می‎کند. سپس به ترتیب به مصاف تایلند و مالزی می‏‎رود.

نخستین دوره رقابت‎های بسکتبال زیر 16 سال آسیا با حضور 16 تیم از 28 آبان‏ماه تا 6 آذرماه در مالزی برگزار می شود.