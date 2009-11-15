به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال نوجوانان کشورمان که به عنوان قهرمان غرب آسیا در این بازیها شرکت میکند، فردا (دوشنبه) تهران را به مقصد محل برگزاری مسابقات ترک میکند. این تیم در گروه D مرحله مقدماتی با تیمهای چینتایپه، مالزی و تایلند همگروه است. گروهبندی تیمهای شرکتکننده به این شرح است:
گروه A: چین، هند، اردن و عربستان
گروه B: بحرین، ژاپن، قزاقستان و فیلیپین
گروه C: کرهجنوبی، کویت، سنگاپور و سوریه
گروه D: ایران، چینتایپه، مالزی و تایلند
تیم عربستان در گروه A جایگزین میانمار شده که از حضور در مسابقات کنارهگیری کرده است.
تیم بسکتبال زیر سال ایران نخستین دیدار خود در این رقابتها را مقابل چینتایپه برگزار میکند. سپس به ترتیب به مصاف تایلند و مالزی میرود.
نخستین دوره رقابتهای بسکتبال زیر 16 سال آسیا با حضور 16 تیم از 28 آبانماه تا 6 آذرماه در مالزی برگزار می شود.
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