ریاض مرز با یمن را منطقه نظامی اعلام کرد/کشته شدن 9 نظامی سعودی تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه لحظاتی پیش با اشاره به درگیری های سنگین شب گذشته میان گروه الحوثی و ارتش عربستان در نوار مرزی، از تبادل آتش در صبح امروز میان نیروهای دو طرف خبر داد.

خبرنگار این شبکه همچنین از تخلیه کامل روستاهای مرزی و تبدیل این مناطق به منطقه نظامی خبر داد.

از سوی دیگر شبکه خبری الجزیره با اشاره به درگیری های مرزی شب گذشته از کشته شدن دو نظامی عربستانی و زخمی شدن پنج نفر دیگر از آنان خبر داد.

بر اساس این گزارش حال یکی از مجروحان که در بیمارستان شهر "جیزان" عربستان بستری شده اند، وخیم گزارش شده است.

از طرفی با کشته شدن این دو نظامی تلفات عربستان از آغاز درگیری های زمینی با نیروهای الحوثی از هفته گذشته به 9 نفر افزایش یافت.

از سوی دیگر منابع آگاه از کاهش حملات هوایی جنگنده های عربستانی در روز گذشته خبر دادند.