كوچكترين قرآن جهان در چين

به گزارش خبرگزاري " مهر"، به نقل از سايت هاي اينترنتي ، باستان شناسان منطقه " "نين شيا" چين پس از تحقيق و بررسي متوجه شدند قرآني كه در موزه اين منطقه نگهداري مي شود، كوچكترين قرآن موجود و كوچكترين كتاب جهان است.
اين قرآن 7/19 ميلي متر درازا، 2/13 ميلي متر عرض ، 6/1 ميلي متر ضخامت و 1/1 گرم وزن دارد. روي جلد اين كتاب با كاغذ بسته بندي بنفش و سرخ رنگ تزيين شده است. روي صفحه عنوان كتاب آرم ملي مصر و حروفي به زبان عربي چاپ شده است. به اين معنا كه قرآن كتابي مورد احترام و گرانبها است و تنها كساني كه پاكيزه هستند مي توانند آن را با خود داشته باشند و لمس كنند.
"هه شين يو" دانشيار مركز پژوهش موزه منطقه " نين شيا" در اين مورد گفته است : قرآني كه پيش از اين در استان "هه نان" چين كشف شده و در كتاب ركوردهاي گينس ، به عنوان كوچكترين كتاب جهان معرفي شده است ، بيش از 25 ميلي متر درازا ، بيش از 19 ميلي متر عرض ، بيش از 9 ميلي متر ضخامت ، بيش از 4 گرم وزن داشته و حدود 200 سال پيش چاپ و منتشر شده است ، اما قرآن موجود در موزه "نين شيا" چه به لحاظ بزرگي و چه از لحاظ وزن، از قرآن مذكور كوچكتر است. به همين دليل ، قرآني كه در موزه "نين شيا" نگهداري مي شود، كوچكترين كتاب جهان محسوب مي شود.
صحافي و طرح قرآن مذكور بسيار نفيس اعلام شده است ، چاپ خطوط زبان عربي در اين كتاب كوچك ، واضح و روشن است ، هيچ اصلاحي در آن ديده نمي شود و بدون ذره بين مي توان موضوع آن را تشخيص داد. اين كتاب در يك جعبه نفيس آهني نگهداري مي شود و روي اين جعبه علاوه بر حلقه هاي آهني متصل شده با نخ، نقاشي شده است كه با ارزش و ديدني است.
"هه شين يو" در مورد قرآن فوق مي گويد : اين قرآن كوچك را مسلمانان چيني هنگام زيارت از مكه به چين آوردند. اما چگونگي آمدن آن به "نين شيا" معلوم نيست و براي تحقيق و بررسي ، مدارك تاريخي نياز است.
در سال 1959 ميلادي يعني يك سال بعد از تاسيس منطقه خودمختار مليت "هوي" "نين شيا" كتاب مذكور در خرابه اردوگاه نظامي "ما هون كوي" در منطقه جديد شهر "ينگ چوان" مركز "نين شيا" از زيرزمين پيدا شد. "ما هون كوي" بزرگترين ديكتاتور نظامي محلي "نين شيا" قبل از تأسيس جمهوري خلق چين در سال 1949 ميلادي بود. از لحاظ زماني گفته مي شود كه اين كتاب قبل از سال 1949 ميلادي به "نين شيا" رسيد.
اين قرآن از زمان اكتشاف از زيرزمين به خوبي در موزه منطقه "نين شيا" نگهداري شده است. از سال 1959 ميلادي تاكنون، اين قرآن با عنوان اثر باستاني مليت "هوي" بارها مورد نمايش قرار گرفته است. 24 سپتامبر سال 1996، ، گروه كارشناسان اداره ملي آثار باستاني چين آن را اثر باستاني درجه يك ملي تعيين كردند.
نظر شما