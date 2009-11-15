ایجاد قدرت رسانه ای در آسیا با تعامل اعضای اوآنا

حجت الاسلام سید مهدی خاموشی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجلاس اوآنا گفت: همکاری کشورهای عضو اوآنا برای شکست انحصار خبری غرب بی گمان تاثیرگذار خواهد بود.

وی اضافه کرد: با تعامل مدیران خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه زمینه ایستادگی در مقابل غرب در زمینه اطلاع رسانی فراهم می شود و موجب می شود اطلاع رسانی شفاف صورت گیرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: با ارتباط خبری مناسب اعضای اوآنا یک قدرت رسانه ای ایجاد می شود زیرا انتقال یک خبر از سوی 40 خبرگزاری تاثیر بسیار بیشتری نسبت به انتشار آن خبر از سوی یک خبرگزاری دارد.

دکتر خاموشی در پایان گفت: به خبرگزاری مهر به خاطر میزبانی شایسته اجلاس اوآنا تبریک می گویم و امیدوارم شاهد رونق بیشتر این خبرگزاری در عرصه های حرفه ای اطلاع رسانی باشیم.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA با حضور دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، دکتر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه با شعار "جستجوی تعامل در جهان رسانه" به میزبانی خبرگزاری مهر در هتل انقلاب تهران برگزار شد.