قدردانی مقامات ارشد جمهوری آذربایجان از خدمات کمیته امداد (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان در این دیدار با قدردانی از خدمات 15ساله کمیته امداد در حمایت از آوارگان جنگی و محرومان این کشور رویکرد جدید کمیته امداد برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و جوانان نیازمند را منطبق با اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور دانست.

اوکتای اسداف با اشاره به مشترکات فرهنگی و تاریخی دو کشور علاقمندی کشور متبوع خود را جهت توسعه همه جانبه همکاریها اعلام کرد.

حسین انواری سرپرست کمیته امداد نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام و پیام دوستی دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و یادآوری دعوت ایشان به جمهوری اسلامی و تعمیق روابط دو ملت آمادگی این نهاد را برای انتقال تجربیات در بخش توانمندسازی و حرفه آموزی و امور حمایت از ایتام به جمهوری آذربایجان را اعلام کرد.

انواری با اشاره به برگزاری نمایشگاه بزرگ طرحها و محصولات اشتغالزایی کمیته امداد در آذربایجان آن را نمونه موفقی از رویکرد جدید کمیته امداد برشمرد و خاطرنشان کرد کمیته امداد آمادگی دارد با حمایت مقامات، مردم و نخبگان این کشور اینگونه طرحها را گسترش دهد.