به گزارش خبرنگار مهر، در این چارچوب روز شنبه هفت بازی در گروه‌های دوم تا پنجم برگزار شد که طی آن تیم‌های کویت، استرالیا، ازبکستان، سوریه، چین، ایران و تایلند مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

- نتایج دیدارهای هفته سوم از مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه 2

* عمان یک - استرالیا 2

گل‌ها: خلیفه عایل (15) برای عمان و لوک ویلکشایر (43) و برت امرتون (82) برای استرالیا

* کویت 2 - اندونزی یک

گل‌ها: بدر المطوع (62 - پنالتی و 88) برای کویت و بامبانگ پامونگاس (32) برای اندونزی

جدول رده بندی:

1- استرالیا 7 امتیاز، 2- کویت 6 امتیاز، 3- عمان 4 امتیاز، 4- اندونزی 2 امتیاز

گروه 3

* ازبکستان 3 - مالزی یک

گل‌ها: سرور جپاروف (46)، الکساندر گینریخ (57 و 65) برای ازبکستان و محمد بن عبدالرزاق (68) برای مالزی

جدول رده بندی:

1- ازبکستان 6 امتیاز، 2- امارات 3 امتیاز، 3- مالزی بدون امتیاز

گروه 4

* ویتنام صفر - سوریه یک

گل: رجا رافع (90)

* لبنان صفر - چین 2

گل‌ها: یوهای (45) و کیو بو (73)

جدول رده بندی:

1- سوریه 9 امتیاز، 2- چین 6 امتیاز، 3- ویتنام 3 امتیاز، 4- لبنان بدون امتیاز

گروه 5

* سنگاپور یک - تایلند 3

گل‌ها: مصطفی فخرالدین (84) برای سنگاپور و سوتی سوکسومکیت (12 و 82) و تردساک چایمن (75) برای تایلند

* ایران یک - اردن صفر

گل: جواد نکونام (73)

جدول رده بندی:

1- ایران 7 امتیاز، 2- تایلند 5 امتیاز، 3- سنگاپور 3 امتیاز، 4- اردن یک امتیاز