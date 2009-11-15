به گزارش خبرنگار مهر، در این چارچوب روز شنبه هفت بازی در گروههای دوم تا پنجم برگزار شد که طی آن تیمهای کویت، استرالیا، ازبکستان، سوریه، چین، ایران و تایلند مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.
- نتایج دیدارهای هفته سوم از مرحله انتخابی جام ملتهای آسیا به شرح زیر است:
گروه 2
* عمان یک - استرالیا 2
گلها: خلیفه عایل (15) برای عمان و لوک ویلکشایر (43) و برت امرتون (82) برای استرالیا
* کویت 2 - اندونزی یک
گلها: بدر المطوع (62 - پنالتی و 88) برای کویت و بامبانگ پامونگاس (32) برای اندونزی
جدول رده بندی:
1- استرالیا 7 امتیاز، 2- کویت 6 امتیاز، 3- عمان 4 امتیاز، 4- اندونزی 2 امتیاز
گروه 3
* ازبکستان 3 - مالزی یک
گلها: سرور جپاروف (46)، الکساندر گینریخ (57 و 65) برای ازبکستان و محمد بن عبدالرزاق (68) برای مالزی
جدول رده بندی:
1- ازبکستان 6 امتیاز، 2- امارات 3 امتیاز، 3- مالزی بدون امتیاز
گروه 4
* ویتنام صفر - سوریه یک
گل: رجا رافع (90)
* لبنان صفر - چین 2
گلها: یوهای (45) و کیو بو (73)
جدول رده بندی:
1- سوریه 9 امتیاز، 2- چین 6 امتیاز، 3- ویتنام 3 امتیاز، 4- لبنان بدون امتیاز
گروه 5
* سنگاپور یک - تایلند 3
گلها: مصطفی فخرالدین (84) برای سنگاپور و سوتی سوکسومکیت (12 و 82) و تردساک چایمن (75) برای تایلند
* ایران یک - اردن صفر
گل: جواد نکونام (73)
جدول رده بندی:
1- ایران 7 امتیاز، 2- تایلند 5 امتیاز، 3- سنگاپور 3 امتیاز، 4- اردن یک امتیاز
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