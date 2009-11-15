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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

انتخابی جام ملت‌های آسیا/

پیروزی مدعیان/ بزرگان آسیا در آستانه صعود به جام ملت‌ها

پیروزی مدعیان/ بزرگان آسیا در آستانه صعود به جام ملت‌ها

هفته سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا روز شنبه با پیروزی تیمهای مدعی در گروه‌های دوم تا پنجم پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این چارچوب روز شنبه هفت بازی در گروه‌های دوم تا پنجم برگزار شد که طی آن تیم‌های کویت، استرالیا، ازبکستان، سوریه، چین، ایران و تایلند مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

- نتایج دیدارهای هفته سوم از مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا به شرح زیر است:
گروه 2
* عمان یک - استرالیا 2
گل‌ها: خلیفه عایل (15) برای عمان و لوک ویلکشایر (43) و برت امرتون (82) برای استرالیا
* کویت 2 - اندونزی یک
گل‌ها: بدر المطوع (62 - پنالتی و 88) برای کویت و بامبانگ پامونگاس (32) برای اندونزی
جدول رده بندی:
1- استرالیا 7 امتیاز، 2- کویت 6 امتیاز، 3- عمان 4 امتیاز، 4- اندونزی 2 امتیاز

گروه 3
* ازبکستان 3 - مالزی یک
گل‌ها: سرور جپاروف (46)، الکساندر گینریخ (57 و 65) برای ازبکستان و محمد بن عبدالرزاق (68) برای مالزی
جدول رده بندی:
1- ازبکستان 6 امتیاز، 2- امارات 3 امتیاز، 3- مالزی بدون امتیاز

گروه 4
* ویتنام صفر - سوریه یک
گل: رجا رافع (90)
* لبنان صفر - چین 2
گل‌ها: یوهای (45) و کیو بو (73)
جدول رده بندی:
1- سوریه 9 امتیاز، 2- چین 6 امتیاز، 3- ویتنام 3 امتیاز، 4- لبنان بدون امتیاز

گروه 5
* سنگاپور یک - تایلند 3
گل‌ها: مصطفی فخرالدین (84) برای سنگاپور و سوتی سوکسومکیت (12 و 82) و تردساک چایمن (75) برای تایلند
* ایران یک - اردن صفر
گل: جواد نکونام (73)
جدول رده بندی:
1- ایران 7 امتیاز، 2- تایلند 5 امتیاز، 3- سنگاپور 3 امتیاز، 4- اردن یک امتیاز

کد مطلب 983485

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