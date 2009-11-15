به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم به پایان ‌رسیده و به زودی صداگذار و آهنگساز مشخص می‌شوند، تهیه‌کننده فیلم "دیگری" برای حضور در جشنواره فیلم فجر فرم پرکرده‌اند و با پایان مراحل فنی این فیلم به جشنواره بیست و هشتم می‌رسد.

"دیگری" پیشتر "جایی نزدیک زمین" نام داشت، محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، میلاد مرادی نسب و مهران رجبی بازیگران این فیلم هستند. "جایی نزدیک زمین" داستان سفر یک نوجوان همراه مردی است که قرار است ناپدری‌اش شود. آنها به تهران می‌آیند و در سفر با ماجراهایی رو به رو می‌شوند.

محمدعلی نجفی تهیه‌کننده و مشاور کارگردان و رضا تیموری فیلمبردار فیلم هستند که بخش‌هایی از آن در تهران و بخش‌هایی در حوالی تاکستان قزوین مقابل دوربین رفت. "دیگری" با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید و برای نمایش در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر آماده می‌شود.