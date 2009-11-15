محمد باقری معتمد به مدال نقره دست یافت / عبداللهی سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها بامداد امروز(یکشنبه) به وقت محلی با حضور 16 تکواندوکار برتر دنیا در سالن "پالاچیو دلوس دیپورترز"مکزیکوسیتی برگزار شد.

در این دوره از مسابقات تیم ملی ایران دو نماینده داشت. محمدباقری معتمد دروزن دوم المپیکی (68- کیلوگرم) با شکست در بازی نهایی مقابل " اولیوایسلاس" از مکزیک به مقام دوم دست یافت و جایزه 15 هزاردلاری را دریافت کرد.

همچنین در وزن 80- کیلوگرم فرزاد عبداللهی به مقام سوم دست یافت و 5 هزار دلار جایزه دریافت کرد. در فینال این وزن "آرون کوک" انگلیسی مقابل استیون لوپز آمریکایی به برتری دست یافت و طلا گرفت.

وزن 58- کیلوگرم مردان:

1- گابریل مرسدس(دومنیکن) 2- مارکو فررا (برزیل) 3- خوان گونزالس( اسپانیا) و دومین ویلا(مکزیک)

وزن 68- کیلورگم مردان:

1- اولیوایسلاس (مکزیک) 2- محمد باقری معتمد (ایران) 3- دانیل منز(آلمان) و ماکسیم پوتوان(کانادا)

وزن 80- کیلوگرم مردان: 1- آرون کوک(انگلستان) 2- استیون لوپز(امریکا) 3- یون هو پارک(کره جنوبی) و فرزاد عبداللهی ایران

وزن 57- کیلوگرم بانوان: سو جیون لیم (کره جنوبی) 2- کاریس مورلس(گواتمالا) 3- دیانا لوپز(امریکا) و ریکا تابودا(اسپانیا)

