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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

نخستین مسیر هوایی عبور دوچرخه در تهران به بهره برداری می رسد

نخستین مسیر هوایی عبور دوچرخه در تهران به بهره برداری می رسد

به منظور تامین ایمنی عبور و مرور دوچرخه‌سواران بهره‌برداری از نخستین پل هوایی ویژه دوچرخه در بزرگراه آزادگان به عنوان یکی از پر رفت و آمدترین معابر بزرگراهی تهران در منطقه 22 آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور تامین امنیت دوچرخه‌سواران در منطقه 22 پل روگذری به طول 700 متر احداث شده که نه تنها دسترسی ایمن دوچرخه‌سواران به دو سوی بزرگراه آزادگان را فراهم می‌کند بلکه رینگ دوچرخه‌سواری این منطقه را نیز تکمیل می‌کنند.

بر اساس این گزارش این پل روگذر در واقع نخستین مسیر هوایی عبور دوچرخه در تهران محسوب می‌شود که کار احداث آن در مراحل پایانی قرار دارد و بهره‌برداری از آن به زودی آغاز می‌شود.

تا پایان سال جاری 4 پل هوایی ویژه دوچرخه از جمله مقابل شهرک صدرا در بزرگراه آزادگان احداث می شود ضمن این که در این مدت تعداد پلهای هوایی عابران پیاده نیز در این منطقه به 17 دستگاه افزایش می‌یابد.

کد مطلب 983488

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