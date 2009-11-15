مدیریت شهرداری بر مترو بسیار خوب و مناسب است

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه خوب مترو علیرغم عدم تامین به موقع اعتبارات و کمبودهای فراوانی که در این حوزه وجود دارد نشان از مدیریت خوب و قوی دارد و مسئولان نباید موضوعات و مسائل تخصصی را سیاسی کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: واگذاری مترو به دولت ضمن آنکه منع قانونی دارد با روح سیاستهای کلی مصوب توسط مراجع بالادستی قانونگذار و مصوبات مجلس مغایر است.

قنبری اظهار کرد: قاعدتا مجلس با واگذاری مترو به دولت مخالفت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد مدیریتهای تخصصی در کشور سیاسی شوند اما نباید اجازه داد که اصلا کار به مخالفت مجلس برسد و مسائل حاشیه ای را به عنوان مسائل عمده و مهم مطرح کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مسئله واگذاری مترو به دولت با توجه به مغایرتهای قانونی مسئله ای نیست که به مجلس کشیده شود و هنگامی که مدیریت بر مترو خوب بوده و کارکرد مناسبی وجود دارد به جای حاشیه سازی و مشکل تراشی باید اعتبارات کافی در اختیار مترو قرار گیرد که هرچه سریعتر شاهد توسعه آن و رسیدن به سهم 30 درصدی مترو در حمل ونقل شهری باشیم.