یک میلیون نفر برای ادای مناسک حج وارد عربستان شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، رئیس اداره گذرنامه عربستان گفت: تاکنون یک میلیون نفر برای ادای مناسک حج وارد این کشور شده اند.

سرلشگر سالم بن محمد البلهید افزود: این آمار مربوط به ورود زائران کشورهای مختلف به عربستان تا جمعه شب است.



