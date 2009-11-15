یک میلیون نفر برای ادای مناسک حج وارد عربستان شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، رئیس اداره گذرنامه عربستان گفت: تاکنون یک میلیون نفر برای ادای مناسک حج وارد این کشور شده اند.
سرلشگر سالم بن محمد البلهید افزود: این آمار مربوط به ورود زائران کشورهای مختلف به عربستان تا جمعه شب است.
بر اساس اعلام منابع رسمی عربستان یک میلیون نفر برای ادای مناسک حج وارد این کشور شده اند.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، رئیس اداره گذرنامه عربستان گفت: تاکنون یک میلیون نفر برای ادای مناسک حج وارد این کشور شده اند.
سرلشگر سالم بن محمد البلهید افزود: این آمار مربوط به ورود زائران کشورهای مختلف به عربستان تا جمعه شب است.
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