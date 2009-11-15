پروژه های دور دوم سفر رئیس جمهور به کرج 44 درصد پیشرفت داشته است

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: دور دوم سفر رئیس جمهور به کلانشهر دو میلیونی کرج و شهرهای اقماری در مجموع 63 پروژه مصوب در پی داشت که در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار هستند.

وی افزود: اجرای پروژه ها از مردادماه به فرمانداری ابلاغ شده و هم اکنون کمتر از چهار ماه از آغاز به اجرای پروژه ها می گذرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: امید است با افزایش سرعت در اجرای امور، در فصل زمستان با مشکل خاصی مواجه نشویم.

کولیوند بیان داشت: طبق پیش بینی با افزایش سرعت کار و عدم بروز مشکل در فصل زمستان، به طور قطع در آستانه آغاز سال 89 پروژه های مصوب دور دوم سفر رئیس جمهوری به این کلانشهر بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی خواهد داشت.

معاون استاندار تهران عنوان کرد: برای اجرای برخی از پروژه های مصوب سفر باید اعتبارات ملی اختصاص یابد که در این راستا تاکنون 209 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: همچنین برای اجرای پروژه ها از محل اعتبارات استانی 284 میلیون تومان نیز اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به کلنگ اتصال بزرگراه شهید همت به وردآورد کرج که روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر راه و ترابری به زمین زده شد، یادآور شد: مطالعه اجرای این پروژه در سفر اول رئیس جمهوری به کرج مصوب و در سفر دوم اجرای آن تصویب شد که هم اکنون نیز فاز اول آن اجرایی شده است.

کولیوند گفت: پیش بینی می شود که اجرای کامل این پروژه سه سال طول بکشد.