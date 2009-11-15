محوریت اصلی حوزه های علمیه، قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله احمد علم الهدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خادمان قرآنی استان افزود: حوزه های علمیه به عنوان یک مرکز مهم دینی پایگاه و مروج معارف و تعالیم دینی در جامعه است.

امام جمعه مشهد گفت: محور قراردادن قرآن در حوزه های علمیه و فراهم کردن بسترهای آشنایی طلاب با این معارف هدف اصلی حوزه های علمیه است.

وی با بیان اینکه طلاب باید در طول دوره آموزشی خود در حوزه های علمیه، تفسیر قرآن را آموخته باشند، بیان کرد: استفاده از شخصیت های برجسته قرآنی در حوزه های مختلف سبب بهره بردن هرچه بیشتر طلاب از قرآن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فعالیت ستاد تفسیر قرآن در حوزه های علمیه افزود: استاد تفسیر قرآن می تواند فعالیتهای منسجم قرآنی در حوزه ها را به یک پایگاه عظیم توسعه قرآنی تبدیل کند.

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: خادمان قرآنی فعال در ستاد تفسیر قرآن مهرهای محرک این ستاد هستند که امید است این افراد تلاش بیشتری را در راستای ترویج آموزه های قرآنی در این مراکز داشته باشند.

علم الهدی گفت: تشکیل ستاد تفسیر قرآن در حوزه های علمیه تاثیر مضاعفی در هدایت و ترغیب طلاب به سمت آموزه ها و تعالیم قرآنی دارد.