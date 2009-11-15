  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

واترپلو باشگاههای آسیا-عربستان

شکست نمایندگان ایران در نیمه نهایی/ رده‌بندی ایرانی

شکست نمایندگان ایران در نیمه نهایی/ رده‌بندی ایرانی

تیم های نفت و گازگچساران و نفت و گاز امیدیه با شکست در مرحله نیمه نهایی، راهی دیدار رده بندی هفتمین دوره مسابقات واترپلوی جام باشگاههای آسیا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، درمرحله نیمه نهایی این مسابقات شنبه شب دو دیدار در استخر ورزشگاه دمام برگزار شد که نمایندگان کشورمان مقابل حریفان خود تن به شکست دادند.

در نخستین مسابقه تیم نفت و گازامیدیه با نتیجه 12 بر 5 مقابل القادسیه عربستان تن به شکست داد. در دومین دیدار هم تیم نفت و گاز گچساران، مدعی قهرمانی این دوره از رقابتها، با نتیجه نزدیک 12 بر 11 مقابل الاتحاد عربستان تن به شکست دادند.

به این ترتیب دو نماینده واترپلوی کشورمان برای تعیین مقام سوم این رقابتها امروز در ساعت 16:30 به وقت تهران به مصاف هم خواهند رفت.

دیدار فینال این رقابتها را دو تیم القادسیه و الاتحاد عربستان ساعت 18:30 برگزار خواهند کرد.

کد مطلب 983497

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها