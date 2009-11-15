به گزارش خبرگزاری مهر، درمرحله نیمه نهایی این مسابقات شنبه شب دو دیدار در استخر ورزشگاه دمام برگزار شد که نمایندگان کشورمان مقابل حریفان خود تن به شکست دادند.

در نخستین مسابقه تیم نفت و گازامیدیه با نتیجه 12 بر 5 مقابل القادسیه عربستان تن به شکست داد. در دومین دیدار هم تیم نفت و گاز گچساران، مدعی قهرمانی این دوره از رقابتها، با نتیجه نزدیک 12 بر 11 مقابل الاتحاد عربستان تن به شکست دادند.

به این ترتیب دو نماینده واترپلوی کشورمان برای تعیین مقام سوم این رقابتها امروز در ساعت 16:30 به وقت تهران به مصاف هم خواهند رفت.

دیدار فینال این رقابتها را دو تیم القادسیه و الاتحاد عربستان ساعت 18:30 برگزار خواهند کرد.