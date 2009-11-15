تئاتر تلویزیونی "خانم سویج عجیب" روی میز تدوین است

آسوده در این باره به خبرنگار مهر گفت: مریم طاهر مقدس مشغول تدوین این تئاتر تلویزیونی است و بهرنگ بقایی موسیقی متن را بسازد.

تئاتر تلویزیونی "خانم سویج عجیب" بر مبنای نمایشنامه جان پاتریک و ترجمه آندرانیک خچومیان در یک قسمت 90 دقیقه‌ای تولید می‌شود و داستان درباره زنی است که به آسایشگاه روانی می‌رود و عده‌ای با بهانه کردن ناراحتی روانی او قصد تصاحب اموالش را دارند. این نمایش تلویزیونی از شبکه چهار پخش می‌شود.

در تئاتر تلویزیونی "خانم سویچ عجیب" فریده سپاه‌منصور، رزیتا غفاری، آیدا کیخایی، علی سرابی، فرهاد تجویدی و ... بازی می‌کنند و عوامل آن عبارتند از مسعود فروتن کارگردان تلویزیونی، تیرداد رضایی صدابردار، فریبا رحمانی طراح صحنه و لباس، نوید فرح‌مرزی طراح گریم، مریم عرب‌احمدی منشی‌صحنه، مسعود سرمدی مدیر صحنه، مهدی صفری مدیر تولید، هادی پویا، محمدرضا کاظمی و زین‌الدین علامه تصویربرداران.