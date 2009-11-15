12 تیم برای شرکت در هفتمین دوره لیگ برتر شنا اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان لیگ برتر شنا 12 تیم نفت امیدیه، سرزمین موجهای آبی مشهد، فولاد مبارکه سپاهان، هیئت شنای خوزستان، هیئت شنای زنجان، هیئت شنای کرمان، البرز کرج، نفت تهران، هیئت شنای قزوین، هیئت شنای گیلان، مقاومت بسیج، هیئت شنای فارس جهت حضور در لیگ برتر شنا اعلام آمادگی کرده اند.

براساس زمانبندی سازمان لیگ و توافق باشگاههای شرکت کننده در لیگ برتر شنا رقابتهای سال جاری در 4 مرحله شامل: 26 و 27 آبان ماه، 1 و 2 دی ماه، 13 و 14 بهمن ماه، 11 و 12 اسفند ماه و در هر مرحله 20 ماده رقابتی برگزار خواهد شد.

مرحله نخست لیگ برتر سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری ( 26 و 27 آبان ماه) صبح و بعدازظهر در استخر آزادی برپا می شود.

سال گذشته و در جریان ششمین دوره لیگ برتر شنا به ترتیب تیم های نفت امیدیه، موجهای آبی مشهد و نفت تهران مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.