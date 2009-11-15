نمایشگاه کتاب "خانه دوست" در دانشگاه تربیت معلم برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این نمایشگاه حدود هزار عنوان کتاب در موضوعات مختلف ادبی، علمی و آموزشی در معرض نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و افزایش دانش فرهنگی و اجتماعی دانشجویان برگزار شده و کتابهای این نمایشگاه با 20 درصد تخفیف عرضه می شود.

نمایشگاه کتاب خانه دوست دارای بخشهای جنبی مختلف و متنوعی همچون "پاتوق کتاب" است که در این مکان، 500 جلد کتاب برای مطالعه در اختیار دانشجویان قرار می گیرد.

آموزش اینترنت، برگزاری مسابقه مقاله خوانی، برپایی ایستگاه رادیویی و انتشار ویژه نامه های تخصصی کتاب و کتابداری از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه است.

نمایشگاه بزرگ کتاب "خانه دوست" تا 27 آبان ماه جاری در سالن نمایشگاه دائمی دانشگاه تربیت معلم برپاست.

همچنین جشن بزرگ کتاب نیز از 30 آبان ماه جاری در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

در این جشن برنامه های مختلفی از جمله سخنرانی تخصصی با موضوع کتاب درمانی و وب درمانی، مسابقه، تقدیر از فعالان عرصه کتابخوانی و کتابداری، اجرای موسیقی سنتی و نمایش اسلایدهای زیبا در سالن شماره یک مجمتع دانشگاهی پردیس کرج دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.