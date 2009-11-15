اتصال شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام به شبکه سراسری برق

محمدعلی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با پایان یافتن عملیات اجرایی و مراحل نصب تجهیزات پروژه برق رسانی در منطقه ویژه اقتصادی پیام، شبکه برق 20 کیلو ولت منطقه ویژه اقتصادی پیام به شبکه برق وصل شد و با این اقدام شرکتهای مستقر در این منطقه به شبکه سراسری برق کشور متصل شدند.

وی ادامه داد: برق رسانی یکی از پروژه های عظیم مراحل زیرساختهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است که در ارتقای کیفی فعالیتهای آنها تاثیر فراوانی دارد.

این مسئول بیان کرد: این پروژه در منطقه ویژه اقتصادی پیام با آمادگی کامل مورد بهره برداری قرار گرفت که پیش بینی می شود این امر، مزیتهای این منطقه را افزایش دهد.

پیام نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به پایتخت است

رئیس منطقه ویژه اقتصادی پیام در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: این منطقه نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی کشور به تهران است و در حدود 40 کیلومتری پایتخت واقع شده است.

محبی اضافه کرد: قرار داشتن فرودگاه پیام در داخل اراضی منطقه ویژه اقتصادی و امکان بهره گیری از کلیه تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات آن از امتیازهای این منطقه است.

وی یادآور شد: قرارگرفتن در مجاورت مرکز اقتصادی، صنعتی و کشاورزی کشور و نیز قرارگرفتن در مجاورت راه آهن سراسری، متروی تهران - کرج و شاهراه های ارتباطی کشور از دیگر مزیتهای منطقه ویژه اقتصادی پیام است.

محبی بیان کرد: واحد مدیریت غذا و داروی منطقه ویژه اقتصادی پیام از مهمترین بخشهای مستقر در این منطقه است که به طور مستقیم زیرمجموعه رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام قرار دارد.

این مسئول افزود: این واحد از دو بخش صدور مجوز و آزمایشگاه های کنترل کیفیت تشکیل شده و توانمندیها و پتانسیلهای زیادی دارد که باید از همه آنها بهره گرفته شود.