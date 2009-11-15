پس لرزه های نامه سردار عزیز محمدی به فرهاد کاظمی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرهاد کاظمی یکی از مربیان با سابقه فوتبال کشور است وی چندی پیش از سوی مهدی زمان مالک باشگاه ابومسلم خراسان به عنوان سرمربی این تیم منصوب شد.

پس از ثبت قرارداد این مربی باشگاه ابومسلم شایعاتی مبنی بر منشوری بودن کاظمی و عدم وجاهت قانونی این قرار داد منسوب به مسئولان سازمان لیگ شنیده شد که البته تایید و تکذیبهایی را نیز در پی داشت.

در پی عدم صدور کارت مربیگری وی از سوی سازمان لیگ، فرهاد کاظمی اما به مصاحبه هایی جنجالی روی آورد که در یک مصاحبه کاظمی در رابطه با نادرستی تصمیمات سازمان لیگ و کمیته منشور اخلاقی و نقد مسئولین مذکور سخن راند.

پیرو این مصاحبه سردار عزیز محمدی طی نامه ای خطاب به مهدی زمان مدیرعامل ابومسلم و با اشاره به تخلف کاظمی و حضور وی در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی و مصاحبه علیه سازمان لیگ موضع گیری کرد.

در این نامه آمده بود: با عنایت به حضور غیر قانونی نامبرده در سالن کنفرانس مطبوعاتی و انجام مصاحبه در پایان دیدار بین تیم های فوتبال ابومسلم و پیروزی تهران مورد تخلف جهت رسیدگی به کمیته انضباطی گزارش و بر اساس منشور اخلاقی اقدام بایسته به عمل خواهد آمد لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ارسال مدارک مراتب جهت آگاهی به مسئولان ذیربط و ایشان ابلاغ شود.

پس از انتشار متن این نامه در رسانه ها، درصدد برآمدیم تا نظر فرهاد کاظمی را در این باره جویا شویم.

پس از شماره گیری های متعدد، جوابی دریافت نکردیم تا اینکه به کمک حسین فلاحتی مدیر واحد خبر و اطلاع رسانی هیئت فوتبال استان خراسان رضوی ارتباط برقرار شد.

فرهاد کاظمی با طرح این موضوع که اخبار داخلی باشگاه را از مدیرعامل و وبسایت باشگاه جویا شوید، از پاسخگویی به هرگونه سوال و مصاحبه امتناع ورزید.

پس از مطرح کردن این موضوع که فقط چند سوال کوتاه و بدون حاشیه در رابطه با آخرین وضعیت باشگاه را خواستاریم، ایشان در نهایت اینگونه اعلام داشت؛ چه چیز را می خواهید بدانید اینکه دفاع چپ ما چرا خوب بازی نکرد یا اینکه چرا روی سکو نشسته ام؟ من فقط در کنفرانسهای مطبوعاتی که از سوی سازمان لیگ موجه هست شرکت می کنم و پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهم بود.

این عدم همکاری در حالیست که وی در اولین مصاحبه اش با رسانه ها پس از به عهده گرفتن سرمربیگری ابومسلم از تعامل مثبت با اصحاب رسانه دم می زد البته به این نکته نیز اشاره داشت که عدم مصاحبه کاظمی می تواند ریشه در نامه سردار عزیز محمدی ریاست سازمان لیگ داشته باشد.