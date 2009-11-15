19هزار بیمه شده کمک هزینه ازدواج دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد 17 هزار و 145 نفر از بیمه شدگان کمک هزینه ایام بارداری دریافت کردند.

همچنین بیشترین میزان پرداخت کمکهای قانونی کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی مربوط به کمک هزینه اروتز و پروتز است که 123 هزار و 293 نفر بیمه شده از آن بهره مند شده اند.

این سازمان جمعاً به 95 هزار و 800 نفر غرامت دستمزد ایام بیماری را نیز پرداخت کرده است که این غرامت شامل دو نوع ناشی از کار و غیرناشی از کار است که به ترتیب برای 7 هزار و 674 و 88 هزار و 126 نفر بیمه شده تعلق گرفته است.

همچنین سازمان تامین اجتماعی به 6 هزار و 638 نفر هزینه سفر بیمار، به 443 هزار نفر غرامت نقص عضو و به 8 هزار و 300 نفر نیز کمک هزینه کفن و دفن را پرداخت کرده است.