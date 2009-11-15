مجلس به وزیران پیشنهادی رئیس جمهور رای اعتماد داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی صلاحیت و رای اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی نیرو، رفاه و آموزش و پرورش در دستور کار نمایندگان قرار داشت و بعد از سخنان رئیس جمهور در معرفی 3 وزیر و اظهارات نمایندگان موافق و مخالف و ارائه برنامه ها از سوی وزیران پیشنهادی ، برای کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس رای گیری به عمل آمد.

بر این اساس حمید رضا حاجی بابایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با 217 رای موافق 33 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 265 رای ، مجید نامجو وزیر پیشنهادی نیرو با 210 رای موافق 36 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 265رای ، و صادق محصولی وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی با 149 رای موافق 95 رای مخالف و 21 رای ممتنع از مجموع 265 رای ، به عنوان وزیر از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس هشتم متولد 1338 در شهر همدان است، در سوابق تحصیلی حاجی بابایی لیسانس دبیری الهیات در سال 67، فوق لیسانس الهیات از دانشگاه آزاد کرج در سال 70 و دکترای الهیات از دانشگاه آزاد تهران در سال 74، عضویت هیئت علمی دانشگاه بوعلی مشاهده می شود. همچنین حاجی بابایی در گذشته عناوینی همچون دبیری، مدیر دبیرستان، معاون آموزش و پرورش اسدآباد، رئیس آموزش و پرورش اسدآباد، رئیس آموزش و پرورش همدان، 4 دوره نمایندگی مجلس، 4 دوره ریاست فراکسیون فرهنگیان و ... بوده است.



صادق محصولی نیز متولد ارومیه در سال 1338 و دارای مدرک کارشناسی عمران از دانشگاه علم و صنعت و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است. در سوابق محصولی عناوینی همچون وزیر کشور، مشاور رئیس جمهور، فرمانده سپاه منطقه 5، فرماندار ارومیه، معاون استانداری آذربایجان و ... مشاهده می شود.

همچنین مجید نامجو کارشناس عمران از دانشگاه باهنر کرمان و کارشناس ارشد عمران در رشته سازه های هیدرولیکی از دانشگاه باهنر کرمان است. وی پیش از این مدیرعامل موسسه سازندگی ثارالله، معاون عمرانی قرارگاه خاتم، معاون عمرانی قرارگاه کربلا، معاون وزیر نیرو و ... بوده است.

عضویت در شورای شهر کرمان و عضویت پایه یک سازمان نظام مهندسی از دیگر سوابق اجرایی مجید نامجو به شمار می رود.