بن ازدواج کارگران در شهرستان ورامین توزیع می شود

هادی رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: خانه کارگر در شهرهای مختلف کشور طرف قرارداد شرکت ها و تولیدی های مختلف است تا بتواند اقلام مصرفی کارگران را با تخفیف های ویژه و با اهدای بن کارگری این تشکّل به آنها بدهد.

وی تصریح کرد: در همین راستا، خانه کارگر شهرستان ورامین برای اولین بار در کشور طرحی ارائه داده که طی آن، زمینه ازدواج آسان و سهل الوصول برای کارگران منطقه فراهم شود.

این مسئول افزود: ازدواجهای فعلی با هزینه های سنگین مقدور نیست و به همین دلیل، وظیفه همه مسئولان است که برای ازدواجهای آسان و تشویق جوانان به این سنت حسنه اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد: بن های ازدواجی که در نظر گرفته شده است، به کارگران عضو خانه کارگر شهرستان که در شرف ازدواج هستند، اهدا می شود.

رضا زاده افزود: با ارائه این بن ها، از سوی تالارها، عکاسی ها، گلفروشی ها و ... طرف قرارداد با خانه کارگر شهرستان ورامین به کارگرانی که قصد ازدواج دارند، تخفیف های 10 تا 30 درصدی داده می شود.

وی میانگین این تخفیف ها را 15 درصد عنوان کرد و افزود: این بن ها هدیه هیئت اجرائی خانه کارگر شهرستان برای اعضای خانه کارگر است که می تواند تا حد زیادی برای تشویق جوانها به ازدواج، مؤثر باشد.