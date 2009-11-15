تامین رفاه در گرو هدفمند کردن یارانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محصولی وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تشریح برنامه های خود برای اداره این وزارتخانه اظهار داشت: انقلاب اسلامی مبدا گذار از نظامات متکی بر عقلانیت منقطع از وحی به سوی نظامات متکی بر نگاه توام عقل و وحی، دین و سیاست، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی، علم و اخلاق، اصالت و تحول و پیشرفت و عدالت به معنی مفهوم یکپارچه است.

وی با بیان اینکه امروز با بیش از 30 سال تجربه مردمسالاری موفق و در آستانه دهم چهارم انقلاب با شناخت صحیح از سرمایه های ارزشمند کشور باید به پیشرفتی چشمگیر و عدالتی محسوس در همه حوزه ها دست یابیم، عنوان کرد: بدیهی است یافتن راههای میانبر و توجه دقیق به اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، اصل 44 قانون اساسی و چشم انداز 20 ساله ضرورت طرحهای راهبردی همچون طرح تحول اقتصادی و طرح هدفمند کردن یارانه ها را دو چندان می کند.

محصولی توجه به اسناد بالادستی را در دستیابی به رفاه و تامین اجتماعی امر مهمی دانست که نه فقط محدود به یک وزارتخانه و دولت نمی شود بلکه شاخص ارزیابی عملکرد دولتها خواهد بود و افزود: تامین رفاه و تامین اجتماعی از جمله هدفهایی است که از هدفمند کردن یارانه ها می توان به آن رسید که ایجاد فرصتهای بسیاری برای کشور می کنند و ظرفیت چالش زدایی در اقتصاد را در بر خواهد داشت و این مهم تنها با همدلی و هم اندیشی دولت ، مجلس و نخبگان برای عبور از چالشها میسر خواهد بود.

وی در ادامه عنوان کرد: شاید یکی از مهمترین ویژگیهایی که باید در بودجه سال آینده مد نظر قرار داد پیش بینی رفتارهای متغیر مربوط به طرح هدفمند کردن یارانه ها است که نقطه عطفی در بودجه نویسی کشور است .

گزینه پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وزارت رفاه به عنوان وزارتی نوپا در میان وزارتخانه ها، مرکز ثقل موضوع رفاه و تامین اجتماعی است، گفت: وزارت رفاه از طرفی باید به ساختارهای قوی و کارآمد توجه داشته باشد و از سویی دیگر به عنایت نمایندگان به ویژه در لایحه بودجه نیازمند است که با ارتباط سازنده با نمایندگان و نخبگان و در صورت رای مثبت به اینجانب محقق خواهد شد.

محصولی با بیان اینکه حرکتها در ریشه کنی فقر خواهد بود تا گسترش رفاه و عدالت چشمگیر و رشد فضایل اخلاقی بیش از پیش فراهم شود گفت: دهه آینده دهه دغدغه های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه امروز مسائل سیاسی، نظامی به صورت مستقیم دغدغه کشور نیستند بلکه تاثیری غیر مستقیم این مسائل بر حوزه اجتماعی مطرح است، گفت: ایجاد رفاه یکی از وظایف اصلی حاکمیت بوده و به عنوان یکی از مولفه های توسعه کشور محسوب می شود که دولت اسلامی باید در این حوزه تصمیم گیری و هماهنگی و نظارت داشته باشد.

گزینه پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به برخی از اهداف وزارت رفاه و تامین اجتماعی عنوان کرد: تحقق عدالت اجتماعی، تامین امنیت اجتماعی در کنار امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تامین سطح مناسبی از معاش برای خانواده ها در زمان مواجهه با مشکلات، تقویت آرامش و عزت نفس افراد در ایجاد تفاهم و همبستگی اجتماعی از طریق بکارگیری نظامات بیمه ای و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد توسعه پایدار است.

محصولی برخی چالش های پیش رو را این گونه عنوان کرد: عدم تناسب مستمری بگیرها و میزان مستمری آنها با نرخ تورم، فقدان هماهنگی سازمانهای بیمه گر هم در قوانین بیمه ای و هم در بازنشستگی، عدم تاثیر نظام پرداخت در سطح کیفیت خدمات، عدم اجرای کامل سیاستهای اصل 44 در حوزه های بیمه ای، بالا بودن میزان پرداخت برای درمان از جیب مردم، عدم تناسب میان منابع و مصارف، ضعف در رویکرد توانمند سازی، برخورد منفعلانه با اندیشه های وارداتی فقر و نبود مفهوم واحد از مقدار فقر و پراکندگی سیاستها و برنامه های فقر زدایی در کشور .

وی با اشاره به برخی از تهدیدهای پیش رو ، گفت: بیش مصرفی کالاهای مصرفی، قاچاق کالا، هدفمند نبودن یارانه ها، نرخ بالای آسیبهای اجتماعی در کشور، ضعف در اجرای نظام دسترسی برابر به خدمات، تعدد مراکز تصمیم گیری در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی از جمله تهدیدها به شمار می آیند که با اجرای برنامه ها و با کمک نمایندگان این چالشها به فرصتهای ذیقیمتی تبدیل خواهد شد.

گزینه پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه سخنانش به مهمترین برنامه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی اشاره نمود و افزود: بازگشت سازمان تامین اجتماعی به وضعیت قبلی و قانونی خود، ایجاد تمهیدات لازم برای اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها، ارتقای سطح تعامل و همکاری با سایر وزارتخانه ها به ویژه وزارت بهداشت، ایجاد تمهیدات لازم و فوری برای جلوگیری از ضرردهی مجموعه های سرمایه گذار، تدوین و تصویب مقررات جدید جهت ایجاد امنیت پایدار برای مستمری بگیران به ویژه بازنشستگان و پیگیری اصول مطالبات از دولت، اجرای مصوبات استانی، انجام بیمه همگانی و رفع همپوشانی بیمه ها، پیگیری جدی در ایجاد دولت الکترونیک در وزارتخانه مذکور و سازمانهای وابسته، کاهش فاصله طبقاتی، تدوین و تصویب مقررات تشویقی برای فعال نمودن سازمانهای خدمات اجتماعی.

وی افزود: جبران نابرابری های غیر موجه درآمدی از طریق سیاستگذاری مالی که با برنامه های خوب و بهره وری خواهیم توانست بسیاری از هزینه ها را کاهش دهیم، تقویت بیمه بیکاری، تقویت کمی و کیفی خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی از دیگر برنامه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.

محصولی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مهمترین برنامه های سازمانهای ذیربط این وزارتخانه عنوان کرد: توسعه نظام بیمه الکترونیک برای سازمان تامین اجتماعی، ارتقای سطح خدمات درمانی ارائه شده، ارتقای سطح همکاری بین وزارت رفاه و کار در جهت کاهش بیمه گریزی و افزایش سطح پوشش بیمه و اثر بخشی آن در ایجاد عدالت اجتماعی، به کارگیری بهینه منابع در بخشهای اقتصادی با سوددهی بالا در شستا، تلاش در جهت استقرار نظام ارجاع بیمه سالمندان و توسعه بیمه های اجتماعی و افزایش ضریب آن از برنامه های سازمان های ذیربط وزارت رفاه و تامین اجتماعی خواهد بود.

وی با اشاره به سازمان بهزیستی عنوان کرد: تلاش برای اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولان، تلاش برای توانمند سازی جامعه هدف، افزایش بودجه سازمان بهزیستی، گسترش برنامه پیشگیری از معلولیت و آسیب های اجتماعی، گسترش اورژانس اجتماعی و اجرای کامل قانون حمایت از زنان و کودکان از جمله برنامه های سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.

گزینه پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ادامه ارائه برنامه هایش اظهار داشت: کاهش پرداخت سهم بیماران از هزینه های درمان و رساندن آن به30 درصد، اضافه نمودن بیماریها و داروهای جدید به لیست خدمات بیمه ای، توسعه خدمات بیمه ای با توسعه کارگزاریها و توجه به کرامت انسانی بازنشستگان و ارتقای جایگاه آنان، پرداخت معوقه ها، اصلاح نظام پرداخت متناسب با افزایش پرداخت شاغلین، توجه به سرمایه گذاری اقتصادی با هدف بهره وری بالاتر و اصلاح نظام حق بیمه و تعیین سهم موافقتی برای کلیه روستائیان به طوری که همه روستائیان از آن بهره مند گردند.

محصولی در پاسخ به برخی از نمایندگانی که به عنوان مخالف به پشت تریبون آمده و سخنرانی کرده بودند گفت: یکی از نمایندگان بحث عدم تخصص را مطرح کرد من تعجب می کنم از نمایندگان با توجه به اینکه چه کسی مناسب تر از شخصی است که هم در بخش خصوصی بوده، بنگاه داری کرده، رئیس شورای صیانت از حریم شهروندی بوده، عضو کمیسیون اجتماعی دولت بوده و در دولت نهم به عنوان مشاور در تمام جلسات حضور داشته و در جریان کامل مشکلات مختلف قرار داشته است.

وی با تاکید بر اینکه اولین رشته مرتبط با مسائل ذکر شده رشته مدیریت است عنوان کرد: دوستان نماینده قانون را دقیق مطالعه نکرده اند و گرنه مدرک مدیریت را نقطه قوت بنده عنوان می کردند.

محصولی با اشاره به جلسه ای که شب گذشته با 25 تن از نمایندگان مجلس داشت گفت: از 25 تن نماینده حاضر در جلسه 24 نفر معتقد بودند که من بالاترین تعامل را علی رغم در پیش رو داشتن انتخابات با نمایندگان برقرار کردم.

وی افزود: طی چند ماه گذشته 240 نفر از نمایندگان با وقت تعیین شده با بنده ملاقات داشتند ضمن اینکه چندین مجمع استانی چه در مجلس و چه در وزارت کشور با نمایندگان تشکیل جلسه دادند.

گزینه پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی در پایان به فرازهایی از سخنان امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری اشاره نمود و افزود: از حمایت آقای احمدی نژاد صمیمانه تشکر می کنم و بی تردید با حمایت نمایندگان مجلس و استفاده از ظرفیتهای کمیسیونهای مختلف چالش های موجود به فرصت تبدیل خواهد شد.