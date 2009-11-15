تصاویری از خداحافظی کاوشگر اروپایی رزتا با زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر Rosetta (رزتا) پیش از ادامه سفر خود این تصاویر را تهیه کرد این کاوشگر اروپایی در سال 2014 با ستاره دنباله دار 67P/Churyumov-Gerasimenko ملاقات خواهد کرد.

در این تصاویر، به خصوص قطب جنوب زمین با یک نور چشمگیر که بر روی قطب جنوب و آمریکای جنوبی تمرکز کرده به نمایش درآمده است.

دستگاههای این کاوشگر آژانس فضایی اروپا این تصاویر را در فاصله بیش از یک میلیون کیلومتری تهیه کرده اند.

این کاوشگر در مارس 2004 پرتاب شد این سومین بار است که Rosetta (رزتا) برای پیداکردن فشار لازم برای رسیدن به هدف خود در مرزهای منظومه شمسی، به زمین نزدیک شده است.

دو ملاقات دیگر "رزتا" با زمین به ترتیب در مارس 2005 و نوامبر 2007 رخ داد. خبر بعدی که از "رزتا" منتشر می شود، جولای 2010 زمانی که با سیارک "لوتتیا" (Lutetia) دیدار می کند، خواهد بود. این دومین سیارکی است که این کاوشگر پس از سیارک "استینز" (Steins) با آن ملاقات می کند رزتا در سپتامبر 2008 از کنار سیارک "استینز" عبور کرد.

براساس گزارش Scientific American، رزتا از می 2011 وارد شرایط "زمستان خوابی" می شود این حالت خواب موقت، به کاوشگر اجازه خواهد داد که حداقل انرژی خود را مصرف کند تا زمانی که در سال 2014 به ستاره دنباله دار 67P/Churyumov-Gerasimenko برسد.