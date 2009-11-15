دانشگاه علمی کاربردی کارگری در شهرستان ورامین راه اندازی شد

هادی رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: متأسفانه شهرداریهای شهرستان تا امروز در خصوص واگذاری زمین برای احداث و افتتاح دانشگاه علمی کاربردی کارگری هیچ مساعدتی نکرده اند.

وی تأکید کرد: در صورت راه اندازی این مرکز دانشگاهی، 60 درصد دانشجویان آن از کارگران خواهند بود.

این مسئول افزود : حدود یک سال است که پیگیر دریافت زمین جهت احداث این دانشگاه شده ایم ولی نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.

وی در مورد مراکز تحصیلی کار و دانش در شهرستان خاطرنشان کرد: در این منطقه فضا و امکانات کافی در اختیار نیست و به همین دلیل برای راه اندازی مدارس کار و دانش، مشکلاتی وجود دارد.

رضازاده در خصوص اهداف خانه کارگر شهرستان در زمینه آموزش کارگران اظهار داشت: در بخش آموزش به کارگران، معرفی تشکیلات خانه کارگر و آشنا کردن کارگران با قوانین و حقوق کار که مورد نیاز آنهاست، مدنظر است.

وی از شهرداریها خواست که در زمینه پیشرفت علمی کارگران شهرستان تلاش کنند و راه را برای بالا بردن سطح تحصیلات آنها باز کنند.

این مسئول افزود: در زمان حضور شهردار سابق قرچک، نامه ای به شهرداری ارسال شد که از وی خواسته شد تا قطعه ای از زمین های شهرک کارگر که متعلق به خود خانه کارگر بود، به این تشکل بازگردانده شود تا دانشگاه علمی کاربردی در آنجا احداث شود، اما وی پیشنهاد مشارکت با شهرداری داد.

وی تصریح کرد: این موضوع با خانه کارگر کشور مطرح شد که آنها مخالفت کردند و استدلالشان هم این بود که خانه کارگر یک نهاد غیردولتی است ولی شهرداری به نوعی زیرمجموعه دولت است و این مسئله در آینده، مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ورامین در پایان افزود: کارگران که بیشتر مردم شهرستان را تشکیل می دهند نیازمند تحول علمی در کنار کار و تلاش برای امرار معاش هستند و شهرداریها می توانند نقش عمده ای در این زمینه داشته باشند.