تولید تسمه آلومینیومی از نوعی آلیاژ برای نخستین بار در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ارشاد - مدیر پروژه تولید تسمه آلومینیومی از آلیاژهای 7022-AA با بیان این مطلب در زمینه کیفیت محصولات تولید شده گفت: محصولی که در این پژوهشکده به تولید رسیده است در مقایسه با نمونه خارجی آن، کاملاً با آن برابری می کند.

وی اظهار داشت: متخصصان این مرکز با کنترل دقیق هر یک از مراحل آلیاژ سازی و عملیات کیفی مذاب و همچنین تولید شمش و نورد و عملیات حرارتی خاص هرکدام از گروه های آلیاژی، عملیات سایزینگ و تابگیری، ساخت قیود و فرامین کنترلی محصولی با کیفیت بسیار خوب تولید کنند.

ارشاد افزود: تاکنون بیش از 30 تن از این محصول تولید و جهت استفاده در صنعت در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.

وی گفت: این تسمه ها در حالت تمپر T6 و با استفاده از آلیاژ گروه 7022-AA تولید شده است.

مدیر پروژه افزود: پژوهشگران مرکز خدمات تخصصی پژوهشکده توسعه تکنولوژی با تلاش در زمینه تدوین دانش فنی و تولید تسمه آلومینیومی از آلیاژهای 7022-AA که در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، صنایع هوافضا، صنایع دریایی و صنایع دفاع کاربرد دارد، توانستند کشور را از واردات این نوع محصول بی نیاز کنند.