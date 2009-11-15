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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

تولید تسمه آلومینیومی از نوعی آلیاژ برای نخستین بار در کشور

تولید تسمه آلومینیومی از نوعی آلیاژ برای نخستین بار در کشور

محققان پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی موفق شدند با تدوین دانش فنی تولید تسمه آلومینیومی از آلیاژهای 7022-AA این محصول را برای نخستین بار در کشور تولید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ارشاد - مدیر پروژه تولید تسمه آلومینیومی از آلیاژهای 7022-AA  با بیان این مطلب در زمینه کیفیت محصولات تولید شده گفت: محصولی که در این پژوهشکده به تولید رسیده است در مقایسه با نمونه خارجی آن، کاملاً با آن برابری می کند.

وی اظهار داشت: متخصصان این مرکز با کنترل دقیق هر یک از مراحل آلیاژ سازی و عملیات کیفی مذاب و همچنین تولید شمش و نورد و عملیات حرارتی خاص هرکدام از گروه های آلیاژی، عملیات سایزینگ و تابگیری، ساخت قیود و فرامین کنترلی محصولی با کیفیت بسیار خوب تولید کنند.

ارشاد افزود: تاکنون بیش از 30 تن از این محصول تولید و جهت استفاده در صنعت در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.

وی گفت: این تسمه ها در حالت تمپر T6 و با استفاده از آلیاژ گروه 7022-AA تولید شده است.

مدیر پروژه افزود: پژوهشگران مرکز خدمات تخصصی پژوهشکده توسعه تکنولوژی با تلاش در زمینه تدوین دانش فنی و تولید تسمه آلومینیومی از آلیاژهای 7022-AA که در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، صنایع هوافضا، صنایع دریایی و صنایع دفاع کاربرد دارد، توانستند کشور را از واردات این نوع محصول بی نیاز کنند.

کد مطلب 983521

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