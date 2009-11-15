دانشگاه آزاد نقشی اساسی در ایجاد فرهنگ حقوق بشر داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در نشست لیسبون گفت: ایجاد شرایط برابر تحصیلی به منظور تشکیل شورای پژوهشی بانوان، ایجاد دانشکده محیط زیست، تشکیل اداره کل شناخت پدیده تروریسم و نحوه مبارزه با آن، همچنین تشکیل 85 تشکل سیاسی اساتید، 200 تشکل دانشجویی و 158 نشریه نمونه بارز آموزش فرهنگی مشارکت، تعامل و هم فکری جمعی است.

وی افزود: ریشه ناامنی و به خطرافتادن هم زیستی انسانی و هم زمان، رشد خشونت در فقر، بیکاری و توسعه نیافتگی است که جامعه جهانی باید چاره جویی کند و تنها با دایر کردن رشته حقوق بشر این مشکل حل نمی شود.

به گزارش مهر، جرج سمپایو - نماینده عالی سازمان متحد در اتحاد تمدنها، خدمات دانشگاه آزاد اسلامی در مدیریت دانشگاه بزرگی با حدود یک میلیون و 500 هزار دانشجو را از جمله امتیازات ایران دانست.

نشست لیسبون 2009 به منظور تشویق برای ایجاد فرهنگ حقوق بشر از طریق دولت ها، نمایندگان پارلمان ها، مقامات محلی و منطقه ای و جامعه مدنی با حضور عبدالله جاسبی - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام با عنوان"ایجاد فرهنگ حقوق بشر از طریق آموزش عالی"و با حضور نمایندگان سازمان های بین المللی، آیسسکو، نماینده عالی سازمان ملل در اتحاد تمدن ها، نمایندگان پارلمان و کمیسیون اروپا و سازمان های بین المللی و منطقه ای و سازمان های اسلامی، علمی، دانشگاهی در کشور پرتغال برگزار شد.