افزایش 50 درصدی پرداخت عوارض از سوی شهروندان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران اظهار داشت: آخرین مهلت برای شرکت در مراسم قرعه کشی جوایز عوارض نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات پسماند، 30 آبان ماه است.

وی افزود: شهروندانی که تا این تاریخ تمام مبلغ قبوض عوارض خود و بدهی پیشین خود را پرداخت کنند در این قرعه کشی شرکت خواهند کرد.

پورزرندی تصریح کرد: افزایش درآمدهای پایدار شهرداری تهران نشان از اعتماد و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر خود دارد.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران تاکید کرد: پول دریافتی از شهروندان صرف هزینه های عمرانی و نگهداشت شهر می شود و شهروندان با مراجعه به سایت شهرداری تهران می توانند با بررسی صورتهای مالی از وضعیت هزینه ها و درآمدهای شهرداری تهران آگاه شوند.

وی ادامه داد: دست یابی به درآمدهای پایدار می تواند از اتکا شهرداری تهران به درآمدهای ناپایدار که همان ساخت و ساز است، بکاهد.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران در مورد جوایز خوش حسابی گفت: سه جایزه اسکناس 20 هزار ریالی به ارتفاع برج میلاد، 3 جایزه کمک هزینه خرید مسکن هر یک به ارزش 100 میلیون ریال، 131 جایزه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و 31 جایزه کمک هزینه تحصیلی از جوایز در نظر گرفته شده برای خوش حسابان کسب و پیشه است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین 131 قطعه سکه تمام بهار آزادی، 31 دستگاه دوچرخه، افتتاح 31 حساب قرض‌الحسنه 5 میلیون ریالی در مؤسسه مالی و اعتباری شهر و 31 کمک هزینه خرید جهیزیه نیز از جوایزی است که به شهروندان خوش حساب در پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای مسکونی و غیر مسکونی اهدا می‌شود.