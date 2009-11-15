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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

پورزرندی خبر داد:

افزایش 50 درصدی پرداخت عوارض از سوی شهروندان تهرانی

افزایش 50 درصدی پرداخت عوارض از سوی شهروندان تهرانی

معاون مالی شهردار تهران اعلام کرد: تاکنون نزدیک به یک هزار میلیارد ریال توسط شهروندان بابت عوارض پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی، معاون مالی و اداری شهرداری تهران اظهار داشت: آخرین مهلت برای شرکت در مراسم قرعه کشی جوایز عوارض نوسازی، کسب و پیشه و بهای خدمات پسماند، 30 آبان ماه است.

وی افزود: شهروندانی که تا این تاریخ تمام مبلغ قبوض عوارض خود و بدهی پیشین خود را پرداخت کنند در این قرعه کشی شرکت خواهند کرد.

پورزرندی تصریح کرد: افزایش درآمدهای پایدار شهرداری تهران نشان از اعتماد و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر خود دارد.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران تاکید کرد: پول دریافتی از شهروندان صرف هزینه های عمرانی و نگهداشت شهر می شود و شهروندان با مراجعه به سایت شهرداری تهران می توانند با بررسی صورتهای مالی از وضعیت هزینه ها و درآمدهای شهرداری تهران آگاه شوند.

وی ادامه داد: دست یابی به درآمدهای پایدار می تواند از اتکا شهرداری تهران به درآمدهای ناپایدار که همان ساخت و ساز است، بکاهد.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران در مورد جوایز خوش حسابی گفت: سه جایزه اسکناس 20 هزار ریالی به ارتفاع برج میلاد، 3 جایزه کمک هزینه خرید مسکن هر یک به ارزش 100 میلیون ریال، 131 جایزه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و 31 جایزه کمک هزینه تحصیلی از جوایز در نظر گرفته شده برای خوش حسابان کسب و پیشه است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین 131 قطعه سکه تمام بهار آزادی، 31 دستگاه دوچرخه، افتتاح 31 حساب قرض‌الحسنه 5 میلیون ریالی در مؤسسه مالی و اعتباری شهر و 31 کمک هزینه خرید جهیزیه نیز از جوایزی است که به شهروندان خوش حساب در پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای مسکونی و غیر مسکونی اهدا می‌شود.

کد مطلب 983523

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