ظرفیت دکتری تخصصی پزشکی اعلام شد/ اعلام ظرفیت مازاد و شعب بین الملل

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت دکتری تخصصی در 47 رشته 428 نفر تعیین شده است و بیشترین میزان ظرفیت پذیرش به رشته های پرستاری با 29 نفر و فیزیولوژی با 25 نفر ظرفیت اختصاص دارد.

کمترین میزان ظرفیت پذیرش به رشته مددکاری اجتماعی با یک نفر ظرفیت اختصاص دارد و رشته های ویروس شناسی پزشکی، سالمندشناسی، فیزیولوژی ورزش، خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی) انتقال خون و پروتئومیکس کاربردی با ظرفیت 2 نفر دارای کمترین ظرفیت پذیرش هستند.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی ظرفیت مازاد ظرفیت دکتری تخصصی(Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی در بخش مازاد 70 نفر در 26 رشته اعلام شده است.

ظرفیت پذیرش شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی در مقطع دکتری تخصصی(Ph.D) علوم پایه پزشکی 41 نفر اعلام شده است پذیرش دانشجو در شعب بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، تبریز، ایران، شهیدبهشتی، کرمان و شیراز و در رشته های فیزیولوژی، علوم تشریح، پرستاری، باکتری شناسی، زیست فناوری پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، روانشناسی بالینی، باکتری شناسی، انگل شناسی و علوم و صنایع غذایی انجام می شود.

30 درصد ظرفیت پذیرش رشته های آموزش بهداشت، ایمنی شناسی پزشکی، بیوشیمی بالینی، باکتری شناسی پزشکی، علوم تغذیه، فیزیولوژی، فیزیک پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و ویروس شناسی پزشکی بر اساس مصوبات شورای آموزش علوم پایه پزشکی به پزشکان اختصاص دارد در رشته های علوم تشریح، ژنتیک پزشکی و اپیدمیولوژی نیز 50 درصد ظرفیت طبق مصوبه به پزشکان اختصاص دارد.

پذیرش دانشجو در کلیه رشته ها به صورت تعهد خاص در دانشگاههای علوم پزشکی است و تعداد پذیرش و دانشگاههای محل اخذ تعهد خاص در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

در رشته هایی که دانشجو به صورت مشترک بین دو دانشگاه پذیرش می شود، فرد پذیرفته شده دانشجوی دانشگاه مبدا (اول) خواهد بود، ضمنا دانشجو باید آمادگی داشته باشد تا تمام یا قسمتی از دوره آموزشی یا پژوهشی خود را در هر محل که دانشگاهها تعیین می کنند، بگذراند امکان تغییر ظرفیت پذیرش وجود دارد و داوطلبان باید به اطلاعیه های تکمیلی توجه کنند.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) روز 8 آبان سال 88 در 5 شهر با رقابت 4 هزار و 12 نفر به طور همزمان برگزار شد کلید نهایی سئوالات آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت سال تحصیلی 89-88 منتشر شده است و نتایج نهایی آزمون ساعت 18 به بعد روز 7 بهمن اعلام می شود.