حملات عربستان علیه حوثی ها غلط و باج خواهانه است/ ضرورت توقف فوری جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، "محمد سالم باسندوه" وزیر خارجه اسبق و رئیس کمیته ای موسوم به "گفتگو برای نجات ملی یمن" در بیانیه ای با اشاره به عواقب خطرناک تداوم جنگ عربستان با گروه الحوثی، از تبدیل این کشور به میدانی برای حل منازعات منطقه ای هشدار داد.

در این بیانیه با تاکید بر ضرورت توقف فوری جنگ صعده، بر افزایش تلاش ها برای حل این بحران به منظور جلوگیری از کشتار بیشتر مردم یمن تاکید شده است.

همچنین وزیرخارجه یمن با تاکید بر اینکه مسئولیت کامل حفظ امنیت این کشور بر عهده مقامات یمنی است، افزوده است: دخالت عربستان در جنگ سیاستی غلط و باج خواهانه در تعامل با مسائلی همچون امنیت، ثبات و روابط منطقه ای و بین المللی است.