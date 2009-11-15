شخصیتهای دینی زمان بیشتری به ترویج فضیلتهای اخلاقی اختصاص دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف نیوز، شیخ صالح الجودر به عنوان یک فعال سیاسی بحرین اظهار داشت : باز بودن فضای فرهنگی و اجتماعی در بحرین به افزایش جرایم و سوء‌استفاده‌ها منتهی شده است. شیوع بدیمن فرهنگی که با سنتها و ارزشهای ما منافات دارد و نظارت ناکافی والدین بر رفتار کودکان خود با فقدان حضور شخصیتهای دینی همراه شده است که بیشتر از موضوعات اجتماعی به موضوعات سیاسی علاقه دارند.

شخصیتهای دینی برجسته در بحرین پس از آنکه فعالیت پارلمانی این کشور در سال 2002 پس از وقفه 30 ساله شروع به کار کرد به‌شدت جذب سیاست شدند و بسیاری از انجمنهای دینی شاخه‌های سیاسی برای خود تشکیل دادند تا اعضای خود را در انتخابات و به دست آوردن کرسی های پارلمانی حمایت کنند.

الجودر با اشاره به آمار پرونده‌هایی که در دادگاههای بحرین علیه نوجوانان درجریان است گفت: این وضعیت باعث شده است که رهبران دینی نتوانند زمان کافی برای مشورت با خانواده‌ها، ترویج فضیلتها و ارزشهای خیر و حمایت از مردم از حملات مدرن از طریق رسانه بر فرهنگ و سنت اختصاص دهند.