180 تیم اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد فعال است

علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد بابیان اینکه بیشترین تعداد تیمهای اجتماع محور در مراکز آموزشی است، اظهار داشت: 100 تیم اجتماع محور در مدارس استان در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی در حال فعالیت هستند.

نصیری افزود: در محیط محلات تیمهای اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد 50 تیم است که در مناطق شهری و روستایی فعالیت پیشگیری از اعتیاد و سایر فعالیت پیشگرانه را در سطح محلات انجام می دهند.

وی با بیان اینکه در محلات تیمهای اجتماع محور براساس نیازسنجی در سطح محلات فعالیت خود را شروع و به بررسی و حل مسائل می پردازند، بیان داشت: همچنین تعداد شش تیم اجتماع محور در محیط کار در ادرات شهرستان بهزیستی در حال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: در مهد کودکها استان نیز 20 تیم اجتماع محور و در دانشگاه ها پنج تیم اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در سطح استان وجود دارد که در حال فعالیت هستند.

وی هدف کلی از تیمهای اجتماع محور را ارتقا سلامت در جامعه عنوان کرد و یادآور شد: دیگر اهداف این تیمها کاهش عوامل آسیب زا و عوامل خطر در جامعه، آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم که موجب اقتدار افزایی و توانمندی مردم در خصوص اعتیاد است.

نصیری خاطرنشان کرد: تیمهای اجتماع محور در استان فعالیت خود را از سال 82 فعالیت خود را درسطح استان شروع کرده اند.