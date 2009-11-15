به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف ارتقاء سطح دانش کارمندان سازمان بهزیستی 10 کتابخانه مراکز سازمان بهزیستی استان تهران را به پنج هزار جلد کتاب تجهیز خواهد کرد. این کتابها با موضوعات روانشناسی، آموزش زبان انگلیسی،علوم پایه و توان بخشی علوم دینی ارائه می‌شود.

کتابخانه فرهنگسرای اخلاق افتتاح می‌شود

کتابخانه و سالن مطالعه فرهنگسرای اخلاق امروزیکشنبه 24 آبان با حضور رئیس،‌ معاونان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمدنژاد شهردار منطقه 14 و جمعی از شخصیتهای فرهنگی هنری و شهروندان افتتاح می‌شود.



کتابهای جمع‌آوری شده در این مرکز شامل موضوعات اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی،‌ کودک و نوجوان و عمومی است.



با توجه به نیاز شهروندان مبنی بر اختصاص فضایی برای مطالعه علیرغم محدودیت فیزیکی در فرهنگسرای اخلاق فضایی به مساحت 70 متر مربع همراه با تجهیزات برای مطالعه شهروندان اختصاص داده شده است به‌ طوریکه همزمان 50 نفر می‌توانند از سالن مطالعه استفاده کنند. در روزهای زوج کتابخانه مختص بانوان است و روزهای فرد آقایان می‌توانند از امکانات این کتابخانه استفاده کنند.



برگزاری 10 نمایشگاه کتاب در 10 منطقه تهران

10 نمایشگاه کتاب در 10 منطقه تهران توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ایام هفته کتاب برگزار می‌شود.



این نمایشگاهها در راستای اطلاع‌رسانی مناسب از تازه‌های نشر، ایجاد تهسیلات خرید کتاب، استفاده از پتانسیل بازار نشر در برپایی نمایشگاه و تقویت توان کتابخانه‌ها در خرید و تأمین کتاب شکل می‌گیرد.

نمایشگاه‌های فوق بر اساس درجه هر کتابخانه مشخص شده است و در 10 فرهنگسرای خاوران، فرهنگسرای اشراق، فرهنگسرای اقوام، فرهنگسرای دختران، فرهنگسرای فردوس، فرهنگسرای بهاران، کتابخانه شیخ صدوق، کتابخانه علامه امینی، کتابخانه ابن سینا و پارک اندیشه برگزار خواهد شد.



هفدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران تا 30 آبان ماه در سراسر کشور برگزار می شود.