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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

فرماندار قلعه گنج:

پروژه های عقب مانده جنوب کرمان 12 هزار نفر را سرگردان کرده است

پروژه های عقب مانده جنوب کرمان 12 هزار نفر را سرگردان کرده است

کرمان - خبرگزاری مهر: حسن مرادی با تاکید بر ضرورت ورود مدیریت استان در پروژه های جنوب کرمان گفت: برخی پروژه های جنوب کرمان از چهار سال قبل معطل مانده و موجب سرگردانی 12 هزار نفر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مرادی صبح یکشنبه در نشست ستاد راهبردی جنوب کرمان اظهار داشت: با تشکیل ستاد راهبردی جنوب استان کرمان در دولت نهم گامهای موثری در توسعه شهرستانهای محروم جنوب کرمان برداشته شده است اما تسریع در انجام این پروژه ها ضروری است.

وی افزود: برای حل مشکل معطلی برخی پروژه های جنوب کرمان دخالت مدیران استان ضروری است.

وی گفت: بسیاری از طرحها در جنوب کرمان از سه تا چهار سال قبل معطل مانده و بیش از 12 هزار نفر را سرگردان کرده است.

وی عنوان کرد: چون در این طرحها بحث اشتغال در سطح وسیع مطرح است و این امر در توسعه جنوب کرمان تاثیرگذار است دستگاههای اجرایی باید وارد کار شوند تا سریعتر پروژه ها جمع شوند.

وی افزود: در بحثهای کاربردی ما برای روستاها یک برنامه ریزی مدون داریم و درهر روستا دفتری با عنوان دفتر برنامه ریزی عمران و اشتغال راه اندازی شده است که در رفع محرومیت و توسعه این مناطق نقش تاثیرگذاری دارد.

فرماندار قلعه گنج خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی باید بحث استراتژی تولید را اجرایی کنند که در این صورت 20 تا 30 درصد در اشتغالزایی جنوب کرمان تاثیرگذار خواهد بود.

وی در خصوص سند اشتغال شهرستانهای جنوبی نیز گفت: این سند برپایه سند اشتغال جیرفت و کهنوج تنظیم شده است و مطلب جدیدی برای ارائه ندارد.

مرادی در خصوص کشاورزی به عنوان مهمترین حوزه اشتغالزایی جنوب استان، خاطرنشان کرد: نرخ فروش محصولات کشاورزی در دو سال اخیر نسبت به قبل مناسب تر شده است و کشاورزان توانسته اند محصولات خود را به فروش برسانند.

وی همچنین خواستار ساماندهی چاه های فاقد پروانه در جنوب استان شد و گفت: آینده استان به خصوص شهرستانهای جنوبی بستگی به تامین آب دارد و باید توجه بیشتری به مصرف آب شود.

کد مطلب 983534

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