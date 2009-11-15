نشستهای تخصصی جریان شناسی نحله های انحرافی برگزار می شود

رئیس اداره پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: به همت اداره پژوهش و آموزش اداره کل استان تهران پنج نشست تخصصی با موضوع جریان شناسی نحله های انحرافی تشکیل می شود.

هادی رضایی ادامه داد: این پنج نشست تخصصی توسط ادارات تابعه شهرستانی شامل ساوجبلاغ، کرج، شهریار، ورامین و اسلامشهر برگزار می شود.

وی بیان کرد: از 10 جلسه پیش بینی شده با حضور مبلغین، مبلغات و مربیان پرورشی آموزش و پرورش، پنج مورد در آذر ماه و بقیه نیز در سه ماهه پایانی سال اجرا خواهد شد.

رضایی خاطرنشان کرد: این نشستها با هدف هوشیاری آحاد مردم در برابر عرفانهای کاذب و دروغین و بهره گیری هر چه بهتر از مکتب وحی و فرهنگ غنی اسلام ناب محمدی (ص) به مرحله اجرا در می آید.

رئیس اداره پژوهش و آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی تهران یادآور شد: جهت بهره گیری هرچه بیشتر مخاطبان از این نشستها از اساتید مجرب و توانمند آشنا به موضوعات عرفانی، فرقه های دروغین و جریانهای انحرافی دعوت به عمل آمده است.

طرح قرآنی نسیم حیات 15 توسط تبلیغات اسلامی شمال غرب تهران اجرا می شود

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات شمال غرب تهران نیز از برگزاری طرح قرآنی نسیم حیات 15 به همت واحد قرآن این اداره خبر داد.

داوود رضایی ادامه داد: طرح نسیم حیات 15 ویژه ترجمه و تفسیر جز 15 قرآن کریم در مرکز قرآنی مکتب الزهراء(س) از مراکز قرآنی تحت پوشش این اداره برگزار می شود.

وی بیان کرد: این طرح در قالب 40 جلسه، از تفسیر نمونه یا نسیم حیات استاد بهرام پور و به صورت حضوری اجرا می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: این طرح که به همت سازمان دارالقرآن از جزء یکم قرآن کریم آغاز شده، هم اکنون به جزء پانزدهم رسیده است.

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شمال غرب همچنین از برگزاری آزمون پایان دوره و ارائه گواهینامه پایان آموزش به قبول شدگان خبر داد و یادآور شد: طرح نسیم حیات 15 با حضور خواهران در مرکز قرآنی مکتب الزهراء(س) واقع در منطقه پونک و اشرفی اصفهانی برگزار می شود.