مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس استعفا کرد

مسافرآستانه در این باره به خبرنگار مهر گفت: ترجیح دادم به دلیل شرایط موجود و مشکلاتی که وجود داشت از مدیرعاملی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس استعفا دهم. به نظرم بهتر بود این اتفاق رخ دهد البته همچنان همکاری خود را با انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس ادامه می‌دهم ولی ترجیحم این است که به عنوان مدیرعامل این همکاری ادامه پیدا نکند.



مدیرعامل مستعفی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس افزود: امروز یکشنبه 24 آبان‌ماه جلسه تودیع و معارفه‌ای انجام شد و آقای حفیظ ‌الله رفیعی به عنوان سرپرست انجمن معرفی شد. دوست دارم از فرصت به دست آمده برای حضور بیشتر در صحنه تئاتر و کارگردانی استفاده کنم و از این رو برنامه‌‌ ریزی‌هایی را برای اجرای تئاتر خواهم داشت.

کد مطلب 983537