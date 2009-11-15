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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۳۸

به دلیل بعضی مشکلات/

مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس استعفا کرد

مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس استعفا کرد

حسین مسافرآستانه مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس از سمت خود در این انجمن استعفا کرد.

مسافرآستانه در این باره به خبرنگار مهر گفت: ترجیح دادم به دلیل شرایط موجود و مشکلاتی که وجود داشت از مدیرعاملی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس استعفا دهم. به نظرم بهتر بود این اتفاق رخ دهد البته همچنان همکاری خود را با انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس ادامه می‌دهم ولی ترجیحم این است که به عنوان مدیرعامل این همکاری ادامه پیدا نکند.

مدیرعامل مستعفی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس افزود: امروز یکشنبه 24 آبان‌ماه جلسه تودیع و معارفه‌ای انجام شد و آقای حفیظ ‌الله رفیعی به عنوان سرپرست انجمن معرفی شد. دوست دارم از فرصت به دست آمده برای حضور بیشتر در صحنه تئاتر و کارگردانی استفاده کنم و از این رو برنامه‌‌ ریزی‌هایی را برای اجرای تئاتر خواهم داشت.
کد مطلب 983537

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