نمایش"مشترک مورد نظر" در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی این فیلم، بعد از نمایش آن با حضور لقمان خالدی کارگردان و جعفر صانعی‌مقدم تهیه‌کننده برگزار می‌شود. برنامه نمایش این فیلم از ساعت 17 تا 20 است.

فیلم "مشترک مورد نظر" مدتی قبل آماده نمایش شد. تصویربرداری این مستند که موضوعی اجتماعی دارد و به آسیب‌شناسی استفاده از تلفن همراه در جامعه می‌پردازد در تهران صورت گرفت و تدوین آن را کارگردان انجام داده است.

این مستند 33 دقیقه‌ای در قطع دی وی کم، یکی از سیزده فیلم مجموعه شبی با سینمای مستند محصول شبکه چهارم سیما است که با مشارکت موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران ساخته شده است.

لقمان خالدی تحقیقات مربوط به این مستند را انجام داده و مهرداد اسکویی به عنوان مشاور با این مجموعه همکاری داشته است.