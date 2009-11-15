بیان مسئله انتخابات از سوی مخالفان محصولی جای تعجب دارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، اسدالله عباسی نماینده رودسر که در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی سخن می گفت، اظهار داشت: وقتی مقام معظم رهبری انتخابات را تایید نموده اند با توجه به فصل الخطاب بودن سخنان ایشان، بیان مسئله انتخابات از سوی برخی دوستان نماینده جای تعجب دارد.

وی افزود: کارشناس ارشد مدیریت بسیار می تواند در موضوع مدیریت مجموعه وزارت رفاه و زیر مجموعه آن موثر عمل کند.

نماینده رودسر در مجلس با اشاره به برنامه های محصولی تصریح کرد: فکر می کنم همکارانی که در مخالفت محصولی سخن گفتند برنامه های وی را مطالعه نکردند.

وی تصریح کرد: در بررسی ساختاری برنامه ارائه شده می توان دید که به اجزاء مختلف و محورهای اصلی کار وزارت رفاه و انسجام و همکاری سازمان های تابعه اشاره شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بی تردید برنامه های تعیین شده با حضور محصولی در راس وزارت رفاه فصل جدیدی در فعالیت های این وزارتخانه برای بهتر شدن وضعیت مردم ایجاد خواهد کرد.