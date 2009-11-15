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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۵۲

عباسی در موافقت با محصولی:

بیان مسئله انتخابات از سوی مخالفان محصولی جای تعجب دارد

بیان مسئله انتخابات از سوی مخالفان محصولی جای تعجب دارد

یک نماینده مجلس که در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت رفاه سخن می گفت، عنوان کرد: بیان مسئله انتخابات از سوی مخالفان محصولی با توجه به تایید انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب جای تعجب دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، اسدالله عباسی نماینده رودسر که در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی سخن می گفت، اظهار داشت: وقتی مقام معظم رهبری انتخابات را تایید نموده اند با توجه به فصل الخطاب بودن سخنان ایشان، بیان مسئله انتخابات از سوی برخی دوستان نماینده جای تعجب دارد.

وی افزود: کارشناس ارشد مدیریت بسیار می تواند در موضوع مدیریت مجموعه وزارت رفاه و  زیر مجموعه آن موثر عمل کند.

نماینده رودسر در مجلس با اشاره به برنامه های محصولی تصریح کرد: فکر می کنم همکارانی که در مخالفت محصولی سخن گفتند برنامه های وی را مطالعه نکردند.

وی تصریح کرد: در بررسی ساختاری برنامه ارائه شده می توان دید که به اجزاء مختلف و محورهای اصلی کار وزارت رفاه و انسجام و همکاری سازمان های تابعه اشاره شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بی تردید برنامه های تعیین شده با حضور محصولی در راس وزارت رفاه فصل جدیدی در فعالیت های این وزارتخانه برای بهتر شدن وضعیت مردم ایجاد خواهد کرد.

کد مطلب 983539

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