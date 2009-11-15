از بازی در "نیش زنبور" راضی نیستم

امینی به خبرنگار مهر گفت: شخصیتی که در فیلم سینمایی "نیش زنبور" بازی کردم، در فیلمنامه نقش جذاب و زیبایی بود اما چیزی که به نمایش در آمده اصلا شخصیت کاملی نیست. اگر همان کاراکتری که در ابتدا در فیلمنامه خواندم اجرا می‌شد نقش خوبی از کار درمی‌آمد، ولی با توجه به نسخه اکران شده از بازی در این نقش و فیلم راضی نیستم.

وی افزود: قرار بود در تبلیغات خیابانی و تیزرفیلم این کمبودها جبران شود و نام من در جای بهتری قرار گیرد اما این اتفاق نیفتاد وهمه قول وقرارها نادیده گرفته شده است.

امینی فیلم تلویزیونی "شبنم" به کارگردانی محسن توکلی و تهیه‌کنندگی رضا آشتیانی و اپیزود دوم از سریال "کلانتر 3" به کارگردانی محسن شامحمدی به نام " درد مشترک "را آماده پخش دارد.