کنسولگری قزاقستان در ایران در جهت ایجاد زمینه تبادلات اقتصادی تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ژاگلاس عادل بایف ظهر یکشنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی پس از آنکه حکم کنسولی خود را به استاندار خراسان رضوی تحویل داد، خواستار همکاری در جهت توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی میان دو کشور شد.

سرکنسول قزاقستان در گرگان، با بیان اینکه حوزه فعالیت سرکنسولگری قزاقستان در گرگان، شمال شرق ایران است خواستار توسعه روابط میان استان خراسان رضوی و قزاقستان شد.

عادل بایف تاکید کرد: نمایندگی کنسولی قزاقستان در گرگان، علاوه بر صدور ویزا تلاش دارد زمینه تبادلات اقتصادی میان تجار و بازرگانان دو کشور را فراهم آورد.

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار ضمن تاکید بر گسترش فعالیتهای اقتصادی میان دو کشور افزود: ایران و قزاقستان می توانند به خوبی نیازهای یکدیگر را برطرف کنند تا نیاز به صادرات و واردات از کشورهای دوردست نداشته باشند.

وی افزود: ما خواهان گسترش روابط با کشورهای همسایه مان هستیم و در این جهت استان آمادگی اعزام هیئت اقتصادی به کشور قزاقستان را دارد.

صلاحی با اشاره به برگزاری نمایشگاه توانمندی های استان خراسان رضوی در استان چیمکنت قزاقستان در سال گذشته، افزود: ارتباطات اقتصادی میان خراسان رضوی و چیمکنت می تواند یکی از بندهای کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور که در بهمن ماه تشکیل می شود، باشد.