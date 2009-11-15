وضعیت اخلاق و ادب در فوتبال ایران آلوده است/ شعار لیگ "احترام" بود؟!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه سپاهان اصفهان روز یکشنبه در بیانیه ای از سازمان لیگ و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خواست برخورد جدی با مربیان، بازیکنان و دست اندرکاران باشگاه‌هایی شود که با بدترین ادبیات و به طور کنایه آمیز و یا مستقیم در مورد افراد، تیم ها، بازیکنان و مربیان دیگر به اظهار نظر می پردازند که متن این بیانیه را در زیر می خوانید:

"در حالی که لیگ امسال را با شعار احترام آغاز کردیم و این شعار را برای خود و دیگران سرلوحه برنامه و فعالیت‌هایمان قرار دادیم، برخلاف این شعار زیبا وضعیت لیگ امسال را در بعد رعایت احترام، اخلاق و ادب بسیار نابسامان و آشفته می بینیم.

هر روز به کرات شاهد بروز بد اخلاقی و بیان مطالب غیر فنی و غیر ورزشی از طریق گفتگوها، مصاحبه‌های بعد از بازی و..... از مطبوعات، خبرگزاری‌ها و صداوسیما هستیم و مشاهده می کنیم که هر فردی حتی در بی ارتباط ترین موقعیت‌های ممکن به خود اجازه می دهد گستاخانه و با بدترین ادبیات به طور کنایه آمیز و یا مستقیم در مورد افراد، تیم ها، بازیکنان و مربیان دیگر به اظهار نظر بپردازد و جالب اینجاست که این اظهار نظرهای وقیحانه که می رود به صورت نهادینه شده از سوی افراد مختلف به صورت یک سریال ادامه دار تداوم یابد، هیچ جایی درمسائل فنی و ورزشی ندارد و عمدتا نیز در مصاحبه‌هایی بروز و ظهور می یابد که این اشخاص باید پاسخگوی عملکرد خود و مجموعه تحت امر در تیم‌های متبوع شان باشند.

از دیدگاه ما این وضعیت آلوده نشات گرفته از برخورد نکردن قاطع سازمان لیگ و کمیته انضباطی با این موج بی احترامی‌ها و بد اخلاقی‌هاست و این برخورد نکردن می تواند استمرار و تداوم این وضعیت را دامن زند، به گونه ای که بیم آن می‌رود تا چندی دیگری این بد اخلاقی‌ها به ادبیات عادی و طبیعی جامعه فوتبال وورزش کشور تبدیل شود( اگر تاکنون در نگاه خوشبینانه این اتفاق نیفتاده باشد.)

باشگاه سپاهان با اعتقاد به حفظ حرمت همگان، تلطیف فضای فوتبال کشور و لزوم نپرداختن به دیگران از سازمان لیگ، دبیرخانه منشور اخلاقی و کمیته انضباطی استدعا دارد در راستای پاک کردن فضای فوتبال کشور و ادبیات جاری بین خانواده فوتبال با هرگونه بی حرمتی، توهین و اقدامات تخریبی و کنایه آمیز و یا مستقیم برخورد جدی و محکم کند و در کنار پرداختن به سایر موضوعاتی که در حوزه منشور اخلاقی قابل پیگیری می دانند برای این نوع بداخلاقی ها ونیز حساس و پیگیر باشند.

تاکنون عدم برخورد قاطع با این موضوع باعث شده تا هر شخصی به راحتی و بدون اینکه حد و حدود و موقعیت خود را بشناسد به خود اجازه دهد راجع به افرادی که در فوتبال و ورزش این کشور افتخار آفرینی کرده اند و محبوب فوتبالدوستان هستند بی رحمانه و غیر منصفانه با زشت ترین جملات و ادبیات به اظهار نظر بپردازند."