  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

کوثری تاکید کرد:

تلاش مجلس برای افزایش بودجه مترو

تلاش مجلس برای افزایش بودجه مترو

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مترو در میان وسایل نقلیه عمومی امتحان خود را پس داده و به عنوان بهترین وسیله حمل و نقل ریلی مورد تایید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری با اشاره به اظهارات رئیس ستاد حمل و نقل ومدیریت مصرف سوخت کشور مبنی بر عدم ضرورت توسعه سریع خطوط مترو در کلانشهر تهران اظهار داشت: به رغم احداث بزرگراهها و تونلهای متعدد در سطح شهر تهران همچنان ترافیک پایتخت به عنوان دغدغه اصلی مردم این شهر مطرح است و در این میان حمل و نقل ریلی راه حل بسیار مناسبی برای رفع معضل ترافیک خواهد بود.

عضو فراکسیون شوراها و سیاست شهری مجلس با تاکید براینکه زمان بسیار زیادی تا کنون صرف ساخت مترو شده است افزود: گرچه احداث خطوط مترو در کلانشهر تهران از سالهای دور آغاز شده اما طی چند سال اخیر پیشرفت خوبی را شاهد بودیم و تلاش می کنیم تا بودجه مترو را برای توسعه سایر خطوط افزایش دهیم تا باری از دوش ترافیک سنگین پایتخت برداشته شود.

کوثری همچنین با اشاره به جلسه اخیر مجلس با شهرداری و دولت ادامه داد: مجری پروژه مترو باید نیازهای توسعه قطارشهری را به سیاستگذار ابلاغ کند و مجلس هم با تمام توان از آن حمایت خواهد کرد.

کد مطلب 983554

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها