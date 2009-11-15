تلاش مجلس برای افزایش بودجه مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری با اشاره به اظهارات رئیس ستاد حمل و نقل ومدیریت مصرف سوخت کشور مبنی بر عدم ضرورت توسعه سریع خطوط مترو در کلانشهر تهران اظهار داشت: به رغم احداث بزرگراهها و تونلهای متعدد در سطح شهر تهران همچنان ترافیک پایتخت به عنوان دغدغه اصلی مردم این شهر مطرح است و در این میان حمل و نقل ریلی راه حل بسیار مناسبی برای رفع معضل ترافیک خواهد بود.

عضو فراکسیون شوراها و سیاست شهری مجلس با تاکید براینکه زمان بسیار زیادی تا کنون صرف ساخت مترو شده است افزود: گرچه احداث خطوط مترو در کلانشهر تهران از سالهای دور آغاز شده اما طی چند سال اخیر پیشرفت خوبی را شاهد بودیم و تلاش می کنیم تا بودجه مترو را برای توسعه سایر خطوط افزایش دهیم تا باری از دوش ترافیک سنگین پایتخت برداشته شود.



کوثری همچنین با اشاره به جلسه اخیر مجلس با شهرداری و دولت ادامه داد: مجری پروژه مترو باید نیازهای توسعه قطارشهری را به سیاستگذار ابلاغ کند و مجلس هم با تمام توان از آن حمایت خواهد کرد.