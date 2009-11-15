به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلمهای ویدئویی پاسوا که امسال دومین دوره خود را در منطقه پاسوا روبلز کالیفرنیا از 20 تا 25 نوامبر (29 آبان تا چهار آذر) در بخشهای فیلم داستانی کوتاه، مستند، انیمیشن، تجربی و موزیکال برگزار میشود. تمرکز این جشنواره امسال بیشتر بر روی موضوعهای کودکان، معضلات آنها و ارتباطشان با جهان اطراف است.
" یک روز پس از دهمین روز" زندگی پیرمردی مجنون را روایت میکند که در ویرانهها زندگی میکند و دلبسته شتری است که از آن تیمارداری میکند. او با دختربچهای روستایی دوستی دارد.
این فیلم تاکنون برنده جوایز متعددی از جشنوارههای خارجی و داخلی از جمله جایزه بهترین مستند جشنواره اسماعیلیه مصر، جایزه بزرگ جشنواره باتومی در گرجستان و جایزه موفقیت سینمایی در جشنواره آزا در یونان شده است.
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