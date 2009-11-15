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۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

"قلب سیمرغ" دو ماه دیگر آماده نمایش می‌شود

"قلب سیمرغ" دو ماه دیگر آماده نمایش می‌شود

با پایان مراحل فنی فیلم سینمایی انیمیشن "قلب سیمرغ" به کارگردانی وحید نصیریان این فیلم دو ماه دیگر آماده نمایش می‌شود.

نصیریان به خبرنگار مهر گفت: مصطفی آل احمد تدوین و محمود موسوی‌نژاد صداگذاری را انجام می‌دهد که در مراحل پایانی است و موسیقی را پیام آزادی می‌سازد. امیدوارم فیلم دو ماه دیگر آماده نمایش شود.

وی ادامه داد: اولویت تهیه‌کننده شرکت در جشنواره فیلم فجر است، اما برای من مهم این است که فیلم مخاطب پیدا کند و تلاش‌های گروه سازنده دیده شود، ارزیابی من از تولید فیلم مثبت است و امیدوارم مخاطبان فیلم که نسل جوان و گروه سنی نوجوان‌ هستند با فیلم ارتباط برقرار کنند.

نصیریان افزود: آنچه مهم است اکران فیلم است، اکران عمومی فیلم است که زمینه دیده شدن و ارزیابی درست فیلم را فراهم می‌کند، امیدوارم شرایط اکران عمومی مناسب برای این انیمیشن فراهم شود.

فیلم انیمیشن سینمایی "قلب سیمرغ" با لحنی حماسی درباره تاریخ ایران است. 

کد مطلب 983557

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