نصیریان به خبرنگار مهر گفت: مصطفی آل احمد تدوین و محمود موسوینژاد صداگذاری را انجام میدهد که در مراحل پایانی است و موسیقی را پیام آزادی میسازد. امیدوارم فیلم دو ماه دیگر آماده نمایش شود.
وی ادامه داد: اولویت تهیهکننده شرکت در جشنواره فیلم فجر است، اما برای من مهم این است که فیلم مخاطب پیدا کند و تلاشهای گروه سازنده دیده شود، ارزیابی من از تولید فیلم مثبت است و امیدوارم مخاطبان فیلم که نسل جوان و گروه سنی نوجوان هستند با فیلم ارتباط برقرار کنند.
نصیریان افزود: آنچه مهم است اکران فیلم است، اکران عمومی فیلم است که زمینه دیده شدن و ارزیابی درست فیلم را فراهم میکند، امیدوارم شرایط اکران عمومی مناسب برای این انیمیشن فراهم شود.
فیلم انیمیشن سینمایی "قلب سیمرغ" با لحنی حماسی درباره تاریخ ایران است.
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