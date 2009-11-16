به گزارش خبرنگار مهر، "جشن کتاب سوره مهر" که همزمان با افتتاحیه فروشگاه و پاتوق کتاب و مراسم معرفی برگزیدگان جشنواره رسانه‌ای سوره مهر خواهد بود پیش از این قرار بود در تاریخ 26 آبان برگزار شود که این زمان به اول آذر ماه تغییر کرد.

در این مراسم حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی و برنامه‌های حوزه هنری برای توجه ویژه به این امر سخن خواهد گفت .

محمد حمزه‌زاده مدیرعامل انتشارات سوره مهر نیز گزارشی از روند تولید کتاب در حوزه هنری و اتفاقات سال 88 در سوره مهر و مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری گزارشی از چشم انداز سوره مهر و برنامه حضور این انتشارات در استانها، کتابهای موفق چند سال اخیر سوره و ویژگیهای آنها و نقش سوره مهر در میان مردم ارائه خواهند کرد.

پخش کلیپ جشنواره رسانه‌ای سوره مهر، سوره مهر به روایت تصویر و پخش تیزر فروشگاه و پاتوق کتاب سوره مهر از برنامه‌های تصویری آن شب خواهد بود.

دیگر برنامه‌های این جشن قرعه‌کشی میان مشترکان سوره مهر است که فرمهایی را قبلا در نمایشگاه کتاب پر کرده و در قرعه‌کشی شرکت کرده بودند. در این قرعه‌کشی به 10 نفر کمک هزینه سفر حج تعلق خواهد گرفت. همچنین به 10 مشترک دیگر که آن شب در مراسم حضور دارند نیز به قید قرعه کمک هزینه حج اختصاص می‌یابد.

در این شب، اختتامیه نخستین جشنواره رسانه‌ای کتاب سوره مهر نیز برگزار می‌شود. در این جشنواره آثار نویسندگان مطبوعاتی که مطالب آنها از ابتدای سال 86 تا پایان خرداد 88 درباره یکی از کتابها، نشریات و یا فعالیتهای انتشارات سوره مهر در یکی از روزنامه‌ها، سایتهای خبری و یا خبرگزاریها منتشر شده داوری می‌شود و برندگان در رشته‌های خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت، نقد و معرفی کتاب اعلام می‌شوند.

جشنواره امسال دارای دو بخش جنبی است که یکی از آنها به قدردانی از خبرنگاران و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال که بیشترین و باکیفیت‌ترین مطالب را درباره کتاب "دا" منتشر کرده‌اند اختصاص دارد و در بخش دیگر از یک رسانه و یک خبرنگار که ارتباط مستمر با سوره مهر داشته و در انعکاس اخبار سوره مهر فعالتر بوده است تجلیل خواهد شد.

در پایان مراسم فیلم "زادبوم" ساخته ابوالحسن داودی به نمایش درمی‌آید. برای شرکت در جشن کتاب سوره مهر از حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان فرهنگی کشور دعوت به عمل خواهد آمد.